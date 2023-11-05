Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Atap Stasiun Kereta Cepat Halim Bocor, Begini Respons KCIC

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |15:10 WIB
Viral Atap Stasiun Kereta Cepat Halim Bocor, Begini Respons KCIC
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
JAKARTA - GM Corporate Secretary KCIC, Eva Chairunisa merespons soal viral dugaan atap Stasiun Whoosh di Halim, Jakarta Timur bocor imbas intensitas hujan yang cukup deras pada Sabtu 4 November 2023 kemarin.

Ia menepis bahwa kejadian yang viral di media sosial bukan di lokasi Stasiun Kereta Cepat Halim.

"Curah hujan yang cukup tinggi pada malam hari tanggal 4 November 2023 di sekitar area Stasiun Kereta Cepat Halim, namun kondisi tersebut tidak menganggu area pelayanan khususnya bagian dalam Stasiun Kereta Cepat Whoosh Halim," kata Eva dalam keterangannya, Minggu (5/11/2023).

"Sejumlah gambar yang beredar di sosial media yang menunjukan kondisi plafon stasiun bagian dalam mengalami kebocoran bukan di lokasi Stasiun Kereta Cepat Halim," tambahnya.

Eva menjelaskan visual lain yang menggambarkan adanya limpahan air di sisi tangga bukan berada di dalam stasiun. Namun di area luar lobi kedatangan sisi selatan.

"Limpahan air berasal dari saluran air yang tidak mampu menahan debit air karena intensitas hujan yang sangat tinggi. Kondisi tersebut juga tidak menganggu pelayanan karena masih ada area lain yang dapat dilalui penumpang untuk menuju area lobby drop off dan pick up. Seluruh alur penumpang tetap berjalan normal tanpa kendala. Operasional Kereta Cepat Whoosh juga tidak terdampak kejadian tersebut," ucapnya.

Eva menekankan sebagai langkah cepat, pada saat kejadian, KCIC telah berkoordinasi langsung dengan Wika sebagai kontraktor pembangunan Stasiun Kereta Cepat untuk segera melakukan investigasi dan perbaikan area yang terdampak demi kenyamanan penumpang.

Halaman:
1 2
      
