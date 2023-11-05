Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Cara Relawan Kenalkan Ganjar-Mahfud, Wisata Religi dengan Ziarah ke Makam Keramat Priok dan Keramat Empang

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |15:31 WIB
Relawan Ganjar-Mahfud ajak ribuan jamaah ziarah makan (Foto : Istimewa)
Relawan Ganjar-Mahfud ajak ribuan jamaah ziarah makan (Foto : Istimewa)
A
A
A

 

JAKARTA - Relawan Kiai Betawi Keren dan Relawan Asyik Monas mendukung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada Pilpres 2024. Mereka punya cara yang asyik dan unik dalam mengenalkan sosok presiden-wakil presiden pilihan mereka kepada masyarakat luas.

Pada Sabtu 4 November 2023, para relawan mengajak ribuan peserta dari kalangan kiai, ustadz dan ustadzah, pimpinan majelis taklim, dan jamaah se-DKI Jakarta berwisata religi ke Makam Keramat Mbah Priok di Jakarta dan Makam Keramat Empang di Bogor.

"Alhamdulillah acara pada hari ini berjalan lancar dan sangat khidmat mendoakan khususnya untuk Pak Ganjar dan Pak Mahfud menjadi presiden dan wakil presiden 2024 -2029," ujar Koordinator Relawan Asyik Monas, Ust Suhari, dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu (5/11/2023).

Saat ziarah berlangsung, mereka melafalkan tahlil dan doa-doa secara khusyuk di makam keramat. Tak lupa, mereka juga memanjatkan doa agar Ganjar-Mahfud diberkahi kemenangan di Pilpres 2024.

Ustadz Suhari yakin, di bawah kepemimpinan Ganjar-Mahfud Indonesia dapat menjadi lebih baik dan sejahtera menuju Indonesia Emas 2045.

Sebab visi yang dibawa pasangan tersebut dalam program kerjanya yaitu menuju Indonesia unggul, dan gerak cepat mewujudkan negara maritim yang adil dan lestari.

"Harapannya yaitu enggak ada yang lain enggak ada yang bukan bahwasanya kita menginginkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD menjadi presiden 2024-2029 untuk kesejahteraan umat seluruhnya," ujar Suhari.

