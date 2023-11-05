Jembatan Penghubung Cinere-Pondok Cabe Lumpuh Akibat Banjir, Polisi: Tidak Ada Korban

DEPOK - Jembatan penghubung antara Cinere, Kota Depok dengan Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan lumpuh akibat banjir heboh di media sosial imbas hujan deras mengguyur wilayah Jabodetabek dan wilayah Bogor pada Minggu (5/11/2023).

Dalam unggahan laman Instagram @infolimodepok terlihat banjir hampir menutupi seluruh bagian jembatan. Terlihat sejumlah kendaraan roda dua nekat menerobos banjir berakhir mogok.

"Pagi ini di jembatan penghubung Kali Cinere terpantau masih banjir. Buat yang mau melintas bisa cari jalan alternatif lain," tulis caption laman Instagram @infolimodepok.

Sementara itu terpisah, Kapolsek Cinere Kompol Jun Nurhaida membenarkan bahwa banjir kiriman dari Bogor. Ia memastikan tidak ada korban akibat banjir tersebut.

"Betul dapat kiriman dari Bogor dan tidak ada korban. Biasanya kalau hujan berhenti langsung surut," ucap Jun.

Jun menyebut lokasi banjir berada di perbatasan Cinere dan Pamulang. "Perbatasan cinere dan pamulang, Lereng," tuturnya.

(Khafid Mardiyansyah)