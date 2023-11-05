Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Alam Ganjar: Indonesia Comic Con X DG Con 2023 Ruang Inklusif Ekonomi Kreatif

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |15:57 WIB
Alam Ganjar: Indonesia Comic Con X DG Con 2023 Ruang Inklusif Ekonomi Kreatif
Alam Ganjar (Foto: Istimewa)
A
A
A

 

JAKARTA - Gelaran Indonesia Comic Con X Dunia Games (DG) Con 2023 yang menghadirkan lima pilar budaya pop yaitu gim, komik, mainan, film, dan gaya hidup ini diyakini memiliki peranan penting memberikan wadah para pelaku industri kreatif untuk bisa berkolaborasi dan berkreasi sehingga membawa dampak perkembangan industri kreatif.

Hal tersebut diungkapkan oleh Muhammad Zinedine Alam Ganjar, putra sulung dari pasangan Ganjar Pranowo dan Siti Atikoh, usai mengunjungi Comic Con X DG Con 2023 di Jakarta Convention Center (JCC), Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Sabtu 4 November 2023, malam.

"Kalau saya sih yang jelas itu memberikan peluang buat temen-temen yang ada interest ke sana, ternyata ini loh, marketnya tuh ada, Marketnya ada berarti tinggal bagaimana itu dituangkan kembali. Dan temen-temen ini jadi punya ruang buat menunjukan karyanya, mengajukan idenya, hal-hal itu menjadi salah satu titik menarik sih yang aku lihat ya," kata Alam dalam keterangan yang diterima, Minggu (5/11/2023).

Menurut Alam Ganjar, festival tersebut menjadi ruang inklusif bagi para komunitas pegiat gim, kreator komik, pop kultur, dan brand distro lokal untuk mengembangkan bakat dan potensinya.

Dalam kesempatannya, Alam Ganjar melihat-lihat dan tertarik pada salah satu booth "rubber band gun", yakni permainan menembak menggunakan sebuah pistol mainan unik yang terbuat dari kayu dengan peluru karet gelang.

Alam Ganjar juga memborong sejumlah pakaian produk-produk distro lokal. Menurut putra semata wayang pasangan Ganjar Pranowo dan Siti Atiqoh ini, ada sisi menarik yang membuat dia akhirnya memutuskan untuk berbelanja barang itu.

"Dari segi looknya sendiri juga tadi banyak banget lokal produk trus juga lokal-lokal ilustrator yang udah mendunia, itu juga cukup keren aku tadi ngelihatnya juga, yang paling berkesan aku satu tadi ada mainan tembak-tembakan ya, mainan pistol-pistolan itu pakai rubber bullet pakai karet dan itu produknya bagus banget," tuturnya.

Indonesia Comic Con x DG Con juga menggelar DG Award, sebuah penghargaan yang diberikan kepada pelaku industri kreatif di subsektor pengembangan gim dan e-sport Indonesia.

Tak hanya itu, event ekonomi kreatif itu turut memberikan kesempatan bagi para pelaku industri kreatif seperti ilustrator atau pencinta komik untuk menunjukkan hasil karya terbaiknya kepada para pakar lewat "portofolio review".

