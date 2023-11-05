Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Tangkap Satu Pelaku Pengeroyokan Remaja yang Tewas di Lampung

Ira Widyanti , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |16:07 WIB
Polisi Tangkap Satu Pelaku Pengeroyokan Remaja yang Tewas di Lampung
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
BANDARLAMPUNG - Salah satu pelaku pengeroyokan terhadap RP (17) hingga tewas di Jalan Kimaja, Kecamatan Way Halim, Bandarlampung berhasil diringkus polisi.

Pelaku berinisial J tersebut saat ini telah diamankan di Mapolsek Sukarame guna pemeriksaan dan mendalami peristiwa tersebut.

"Untuk sekarang sudah diamankan salah satu pelaku yang diduga melakukan penganiyaan berinisial J," ujar Kapolsek Sukarame Kompol Warsito, Minggu (5/11/2023).

Warsito mengatakan, saat itu petugas Polsek Sukarame sedang melakukan giat rutin patroli dan KRYD di jalur 2 Way Halim.

"Petugas menemukan ada balapan liar dan langsung dibubarkan. Lalu sekitar pukul 01.30 WIB, petugas mendapatkan info ada keributan di Jalan Kimaja," kata Warsito.

Petugas langsung bergerak menuju lokasi yang diinformasikan tersebut. Namun, sesampainya di lokasi, petugas mendapati seorang remaja tergeletak akibat dikeroyok.

"Saat di lokasi, petugas menemukan seorang pemuda sudah menjadi korban penganiayaan dan langsung dibawa ke RS Imanuel," tutur Warsito.

Namun, naas nyawa remaja yang diketahui berinisial RP tersebut tidak dapat tertolong dan dinyatakan meninggal dunia.

"Hasil sementara dari penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi, keributan itu terjadi akibat salah satu kelompok pemuda tidak terima karena masalah balapan motor," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
