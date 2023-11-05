Ngeri, Muncul Ular Piton Besar di Lokasi Banjir Jatinegara

JAKARTA - Kasatgas BPBD DKI jakarta korwil Jakarta Timur, Sukendar membernarkan kemunculan ular besar di tengah lokasi Banjir. Dia menyebut ular besar itu berenang-renang di Wilayah Bidara Cina, Kelurahan Jatinegara, Kota Jakarta Timur.

"Bukan di Kampung Melayu, adanya di Bidara Cina, RT 5 RW 07," ucap Sukendar saat dikonfirmasi MNC Portal Indonesia, Minggu (5/11/2023).

Menurutnya pengakuan warga ular tersebut berasal dari aliran Kali Ciliwung ya g tidak jauh dari kawasan RT 5. Dia menyebut panjang tersebut sekitar empat sampai lima meter.

Menurutnya, akibat kemunculan ular tersebut tidan terlalu membuat warga RT 05 panik. Sebab kemunculan ular tersebut sudah menjadi biasa bagi warga. Hampir setiap tahunya jika kawasan tersebut terendah banjir kemunculan ular selalu diketahui warga.