HOME NEWS MEGAPOLITAN

Diguyur Hujan Deras, Sejumlah Jalanan di Jakarta Selatan Terendam Banjir

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |16:38 WIB
Diguyur Hujan Deras, Sejumlah Jalanan di Jakarta Selatan Terendam Banjir
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Hujan kembali melanda kawasan Jalarta pada Minggu (5/11/2023) ini membuat sejumlah jalanan terendam air. Salah satunya banjir menggenangi kawasan Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Informasi itu salah satunya diunggah oleh akun Instagram @jktinfo, sore ini. Di kawasan Jalan Raya Tanjung Barat misalnya, tepat di sekitar Mall Aeon Tanjung Barat dan Stasiun Tanjung Barat air menggenangi jalanan hingga membuat jalanan tak bisa dilalaui.

Kemacetan pun terjadi di sekitar Stasiun Tanjung Barat. Lalu, air juga menggenangi sejumlah tempat di Jalan Nangka Selatan Raya, termasuk Masjid Jami' Al Murtadho hingga membuat anak-anak bermain di tengah genangan air.

Air juga menggenangi jalanan di kawasan Ragunan arah Ragunan. Genangan air itu terjadi karena intensitas hujan.

(Fakhrizal Fakhri )

      
