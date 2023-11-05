Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Peduli Masyarakat, Caleg Perindo Berman Nainggolan Gelar Bazar Sembako Murah

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |17:00 WIB
Peduli Masyarakat, Caleg Perindo Berman Nainggolan Gelar Bazar Sembako Murah
Caleg Perindo Berman Nainggolan (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA – DPD Partai Perindo Jakarta Timur menggelar bazar sembako murah di Kelurahan Cakung Timur, Jakarta Timur, Minggu (5/11/2023).

Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat di tengah tingginya harga kebutuhan bahan pokok.

Bazar sembako murah ini digagas oleh Berman Nainggolan selaku Ketua DPP Partai Perindo Jakarta Timur yang merupakan Caleg Perindo Provinsi Dapil 4 Jakarta. Ini lanjutan dari kegiatan serupa yang dilakukan di beberapa wilayah Jakarta Timur.

“Hari ini, di Kelurahan Cakung Timur, kami dari Partai Perindo Jakarta Timur mengadakan bazar sembako murah, beras 2,5 kilogram dan minyak 1 liter dengan harga Rp20.000,” kata Berman saat ditemui di Cakung, Minggu (5/11/2023).

Kegiatan tersebut dilakukan di Gedung Karang Taruna, Cakung Timur, untuk menampung seluruh peserta bazar sembako murah. Pasalnya, ada sekitar 950 paket yang disediakan oleh Berman Nainggolan bagi pemilik KTA berasuransi Partai Perindo.

“Untuk hari ini, kita sediakan 950 paket bagi warga yang memiliki KTA Partai Perindo akan mendapatkan kupon dan bisa ditukarkan di bazar sembako murah ini. Kalau belum punya KTA kita sampaikan untuk membuatnya terlebih dahulu,” ujarnya.

“Adapun kegiatan kali ini bukan hanya dilakukan kali ini saja, di wilayah Jakarta Timur, khususnya di Dapil IV ini, kami turun melakukan bazar murah,” sambung Berman.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181543/ketum_partai_perindo-H5pd_large.jpg
Rakernas Partai Perindo Tegaskan Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto Lewat Eka Dasa Asasta untuk Asta Cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181329/pemerintah-yBSK_large.jpg
Kemendagri Ajak Kepala Daerah dan Legislator Perindo Sukseskan Program Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155/partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180922/perindo-fyG3_large.jpg
Partai Politik Miliki Tantangan Percepat 130 Juta Orang Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180920/perindo-6YRZ_large.jpg
HT: Kalau Kita Konsisten dengan Tujuan dan Semangat, Partai Perindo Akan Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180917/pemerintah-nCj8_large.jpg
Menag Nasaruddin di Rakernas Perindo: Keikhlasan dan Ketulusan Pengabdian Jadi Kunci
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement