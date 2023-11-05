Peduli Masyarakat, Caleg Perindo Berman Nainggolan Gelar Bazar Sembako Murah

JAKARTA – DPD Partai Perindo Jakarta Timur menggelar bazar sembako murah di Kelurahan Cakung Timur, Jakarta Timur, Minggu (5/11/2023).

Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat di tengah tingginya harga kebutuhan bahan pokok.

Bazar sembako murah ini digagas oleh Berman Nainggolan selaku Ketua DPP Partai Perindo Jakarta Timur yang merupakan Caleg Perindo Provinsi Dapil 4 Jakarta. Ini lanjutan dari kegiatan serupa yang dilakukan di beberapa wilayah Jakarta Timur.

“Hari ini, di Kelurahan Cakung Timur, kami dari Partai Perindo Jakarta Timur mengadakan bazar sembako murah, beras 2,5 kilogram dan minyak 1 liter dengan harga Rp20.000,” kata Berman saat ditemui di Cakung, Minggu (5/11/2023).

Kegiatan tersebut dilakukan di Gedung Karang Taruna, Cakung Timur, untuk menampung seluruh peserta bazar sembako murah. Pasalnya, ada sekitar 950 paket yang disediakan oleh Berman Nainggolan bagi pemilik KTA berasuransi Partai Perindo.

“Untuk hari ini, kita sediakan 950 paket bagi warga yang memiliki KTA Partai Perindo akan mendapatkan kupon dan bisa ditukarkan di bazar sembako murah ini. Kalau belum punya KTA kita sampaikan untuk membuatnya terlebih dahulu,” ujarnya.

“Adapun kegiatan kali ini bukan hanya dilakukan kali ini saja, di wilayah Jakarta Timur, khususnya di Dapil IV ini, kami turun melakukan bazar murah,” sambung Berman.