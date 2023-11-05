Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Diguyur Hujan dan Angin Kencang, Pohon Tumbang Tutup Jalan di Pasar Minggu

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |18:57 WIB
Diguyur Hujan dan Angin Kencang, Pohon Tumbang Tutup Jalan di Pasar Minggu
Pohon tumbang di Pasar Minggu (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Hujan deras disertai angin terjadi di kawasan Jakarta Selatan, pada hari ini, Minggu (5/11/2023) ini. Akibatnya, terdapat pohon tumbang hingga genangan di sejumlah titik kawasan Jakarta Selatan.

Adapun informasi tentang pohon tumbang itu salah satunya diunggah oleh akun resmi polisi, @tmcpoldametro. Dalam foto yang diunggah, sebuah pohon tumbang hingga menutupi Jalan Raya Pasar Minggu dari arah Pancoran menuju Tanjung Barat, tepatnya sebelum di pertigaan Poltangan.

Akibatnya, jalanan yang hanya berlaku satu arah itu pun macet lantaran kendaraan tersebut tak bisa melintas. Petugas telah berada di lokasi untuk melakukan penanganan atas pohon tumbang tersebut. Pemgendara pun diminta untuk berhati-hati saat melintasi kawasan tersebut.

Selain pohon tumbang, hujan yang melanda kawasan Jakarta Selatan ini membuat sejumlah titik jalan tergenang. Misalnya saja di Jalan Raya Tanjung Barat, tepat di dekat Mall Aeon Tanjung Barat dan Stasiun Tanjung Barat, jalanan yang tergenang air menbuat arus lalu lintas macet. 

Banjir juga terjadi di Jalan Mandala II Bawah, RT 08/02, Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Banjir tersebut terjadi karena hujan dibarengi luapan kali Krukut.

(Fakhrizal Fakhri )

      
