Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Masuk Musim Hujan, BPBD DKI Jakarta Siaga

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |19:22 WIB
Masuk Musim Hujan, BPBD DKI Jakarta Siaga
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - BPBD DKI Jakarta melakukan sejumlah persiapan menghadapi musim hujan di kawasan Jakarta ini. Persiapan tersebut dilakukan demi menanggulangi potensi bencana saat Jakarta memasuki musim hujan di bulan November 2023 ini.

"Dalam menghadapi musim hujan, BPBD DKI Jakarta telah menyiapkan serangkaian upaya kesiapsiagaan," ujar Kepala BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji pada wartawan, Minggu (5/11/2023).

Menurutnya, kesiapsiagaan tersebut meliputi koordinasi dengan BNPB, BMKG, para Wali Kota/Bupati, Dinas SDA hingga seluruh pemangku kepentingan terkait untuk menjalin kolaborasi dalam penanggulangan bencana.

"Menyebarluaskan informasi cuaca terkini dan kondisi Tinggi Muka Air (TMA) kepada masyarakat melalui kanal media sosial dan website bpbd.jakarta.go.id," tuturnya.

Selain itu, kata dia, pihaknya juga bakal terus memberikan informasi peringatan dini terkait kenaikan TMA melalui Disaster Early Warning System (DEWS) dan SMS Blast, serta peringatan dini cuaca melalui website, media sosial, WhatsApp Group dan Channel Telegram.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
banjir BPBD DKI Jakarta hujan
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/340/3183902/hujan_angin-QCl2_large.jpg
Hujan Disertai Angin Kencang Terjang Bulukumba Sulsel, Korban Jiwa Nihil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179725/hujan-hXxe_large.jpg
BMKG: 43,8 Persen Wilayah Indonesia Masuki Musim Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178383/hujan-NOAb_large.jpg
Waspada! Jabodetabek Berpotensi Diguyur Hujan pada 22-23 Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178136/cuaca_ekstrem-haDS_large.jpg
Waspada! Hujan Lebat Intai Sejumlah Wilayah pada 21-27 Oktober
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/337/3169838/hujan-3rpy_large.jpg
Catat! Musim Hujan di Indonesia Akan Maju, Berlangsung hingga April 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/337/3169579/hujan-tj3W_large.jpg
Waspada! Musim Hujan Datang Lebih Awal, Puncaknya November–Desember 2025
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement