Masuk Musim Hujan, BPBD DKI Jakarta Siaga

JAKARTA - BPBD DKI Jakarta melakukan sejumlah persiapan menghadapi musim hujan di kawasan Jakarta ini. Persiapan tersebut dilakukan demi menanggulangi potensi bencana saat Jakarta memasuki musim hujan di bulan November 2023 ini.

"Dalam menghadapi musim hujan, BPBD DKI Jakarta telah menyiapkan serangkaian upaya kesiapsiagaan," ujar Kepala BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji pada wartawan, Minggu (5/11/2023).

Menurutnya, kesiapsiagaan tersebut meliputi koordinasi dengan BNPB, BMKG, para Wali Kota/Bupati, Dinas SDA hingga seluruh pemangku kepentingan terkait untuk menjalin kolaborasi dalam penanggulangan bencana.

"Menyebarluaskan informasi cuaca terkini dan kondisi Tinggi Muka Air (TMA) kepada masyarakat melalui kanal media sosial dan website bpbd.jakarta.go.id," tuturnya.

Selain itu, kata dia, pihaknya juga bakal terus memberikan informasi peringatan dini terkait kenaikan TMA melalui Disaster Early Warning System (DEWS) dan SMS Blast, serta peringatan dini cuaca melalui website, media sosial, WhatsApp Group dan Channel Telegram.