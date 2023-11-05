Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

16 Bencana Terjadi di Kabupaten Bogor Hari Ini

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |23:07 WIB
16 Bencana Terjadi di Kabupaten Bogor Hari Ini
Pohon tumbang. (Ilustrasi/Okezone)
BOGOR - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mencatat 16 kejadian bencana terjadi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, hari ini, Minggu (5/11/2023). Bencana tersebut disebabkan hujan deras disertai angin kencang.

"Laporan masuk hari ini sementara 16 kejadian," kata Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bogor Ade Hasrat dalam keterangannya, Minggu (5/11/2023).

Bencana yang terjadi mulai dari dampak angin kencang, pohon tumbang, tanah longsor dan bangunan ambruk. Tersebar di beberapa kecamatan seperti Megamendung, Rumpin, Gunung Putri, Sukamakmur, Citeureup, Cijeruk, Caringin, Sukaraja, Parung Panjang, Cibinong dan Bojonggede.

"Yang terdampak 31 KK dengan 159 jiwa terdampak," tambahnya.

Bangunan yang terdampak sementara ini jumlahnya 41 rumah dengan kategori kerusakan ringan hingga berat. Fasilitas umum yang ikut terdampak akses jalan hingga pos ronda.

"Korban jiwa nihil," ujar Ade.

