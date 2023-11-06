Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Akan Hadiri Sidang Praperadilan Syahrul Yasin Limpo di PN Jaksel

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |09:05 WIB
KPK Akan Hadiri Sidang Praperadilan Syahrul Yasin Limpo di PN Jaksel
Ali Fikri (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ali Fikri memastikan pihaknya akan menghadiri sidang praperadilan yang diajukan eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Sidang gugatan tersebut terkait penetapan tersangka kader Partai Nasdem itu.

"Informasi yang kami terima, betul hari ini tim biro hukum KPK hadir pada sidang praperadilan yang dimohonkan tersangka SYL," kata Ali kepada wartawan, Senin (6/11/2023).

Ali menegaskan, pihaknya telah sesuai prosedur yang berlaku terkait proses penetapan tersangka Syahrul Yasin Limpo tersebut.

"Kami pastikan KPK telah patuhi semua hukum acara pidananya maupun ketentuan lain yang terkait," ujarnya.

"Sehingga tentu kami sangat yakin permohonan dimaksud sudah selayaknya nanti akan ditolak hakim," sambungnya.

Persidangan Sempat Tertunda

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menunda persidangan gugatan praperadilan yang diajukan mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL) selama sepekan. Pasalnya, pihak KPK tak bisa hadir dalam persidangan tersebut.

