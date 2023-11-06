Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Akses ke Gaza Ditutup, Menlu Retno: Evakuasi Keluarga Aktivis M Husein Belum Berhasil

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |09:15 WIB
Akses ke Gaza Ditutup, Menlu Retno: Evakuasi Keluarga Aktivis M Husein Belum Berhasil
Menlu Retno Marsudi (Foto: dok Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi meminta maaf terkait adanya kesulitan mengevakuasi satu keluarga Warga Negara Indonesia (WNI) dari Gaza.

Satu keluarga yang dimaksud adalah Muhammad Husein, relawan Gaza yang dikenal lantang menyuarakan penyerangan Israel ke Palestina.

"Upaya untuk melakukan evakuasi terhadap satu keluarga WNI yang tinggal di Gaza Selatan, kembali belum berhasil," ujar Retno dalam keterangannya, Senin (6/11/2023).

Hal ini, kata Retno, dikarenakan akses bantuan menuju Gaza telah ditutup. Bahkan, sudah dua hari tidak ada proses evakuasi di Gaza akibat penutupan tersebut.

"Diperoleh informasi, pintu dari sisi Gaza tidak dibuka sehingga tidak dimungkinkan dilakukan evakuasi," ungkapnya.

"Dari lapangan kami juga memperoleh informasi, bahwa sudah dua hari ini tidak ada evakuasi dari Gaza ke Rafah," tambahnya.

Kendati demikian, lanjutnya, pihaknya terus melakukan upaya komunikasi ke berbagai pihak. Terlebih, untuk memastikan keluarga WNI itu dalam keadaan baik.

"Kita akan terus berusaha dan kemarin saya lakukan kembali komunikasi denganm berbagai pihak, untuk memastikan bahwa WNI dalam keadaan baik," tuturnya.

Telusuri berita news lainnya
