HOME NEWS NASIONAL

Data KPU: Caleg Perindo Paling Terbuka Membuka Daftar Riwayat Hidup

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |10:15 WIB
Data KPU: Caleg Perindo Paling Terbuka Membuka Daftar Riwayat Hidup
A
A
A

JAKARTA - Calon legislatif (caleg) dari Partai Perindo menduduki peringkat pertama yang paling bersedia membuka daftar riwayat hidup. Itu terlihat dari data KPU di situs infopemilu.kpu.go.id.

Melihat data itu, jumlah caleg Partai Perindo sebesar 579 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 578 caleg bersedia membuka daftar riwayat hidup. Sementara hanya 1 caleg yang tak bersedia membuka daftar riwayat hidup.

Sementara itu, Partai Hanura menduduki urutan kedua yang calegnya bersedia memnuka daftar riwayat hidup. Dari 485 jumlah caleg, hanya 2 caleg yang tak bersedia membuka rekam jejaknya.

Diurutan ketiga ada PKB. Dari jumlah 580 caleg, hanya 6 caleg yang tak bersedia membuka data diri. Kemudian ada Partai Gelora. Dari jumlah 396 caleg, hanya 8 yang tak berdedia membuka daftar riwayat hidupnya.

Adapun jumlah caleg yang tak bersedia membuka daftar riwayat hidup yakni, Partai Garuda 10 caleg, PKS dan Partai Ummat 12 caleg, PDI-Perjuangan 14 caleg, PAN 20 caleg.

Kemudian, Buruh 56 caleg, PPP 86 caleg, NasDem 96 caleg, gerindra 178 caleg, PKN 261 caleg, PBB 466 caleg, Demokrat 577 caleg, serta PSI dan Golkar 580 caleg. Sekedar informasi, data tersebut masih bisa berubah seiring berjalannya waktu.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Topik Artikel :
Pemilu 2024 KPU Partai Perindo
