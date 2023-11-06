Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Penuh Haru, Rafael Alun Bisikan Pesan ke Mario Dandy: Jalani, Hadapi

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |15:14 WIB
Penuh Haru, Rafael Alun Bisikan Pesan ke Mario Dandy: Jalani, Hadapi
Rafael Alun peluk Mario Dandy di persidangan (Foto: Nur Khabibi)
A
A
A

 

JAKARTA - Mantan Pejabat Ditjen Pajak, Rafael Alun Trisambodo (RAT) kembali menjalani persidangan terkait dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Sidang tersebut menghadirkan anaknya, Mario Dandy Satriyo sebagai saksi.

Seperti diketahui, Mario Dandy juga berstatus terdakwa dalam kasus penganiayaan terhadap David Ozora. Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pun sudah memvonis Mario Dandy 12 tahun penjara.

Nuansa haru pun menyelimuti pertemuan bapak dan anak tersebut. Mario Dandy tidak kuasa menahan air matanya saat bertemu sang ayah pasca putusan yang ia terima.

Melihat putranya berlinang air mata, RAT pun memberikan pesan kepada Mario Dandy agar kuat menjalani setiap proses hukum terhadap dirinya.

"Jalani, hadapi...," kata RAT lirih sambil memeluk Mario Dandi di ruang sidang Prof. Hatta Alis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (6/11/2023).

Diberitakan sebelumnya, Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta menolak permohonan banding Mario Dandy Satriyo (20) dalam kasus penganiayaan berat terhadap Cristalino David Ozora.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/337/3172593/kpk-w26n_large.jpg
KPK Panggil Haniv Eks Pejabat Pajak Tersangka Gratifikasi, Bakal Ditahan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/26/337/2960949/kpk-belum-terima-salinan-putusan-rafael-alun-penyusunan-memori-banding-terkendala-xEJZjVHkC5.jpg
KPK Belum Terima Salinan Putusan Rafael Alun, Penyusunan Memori Banding Terkendala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/04/337/2949280/rafael-alun-akan-jalani-sidang-vonis-hari-ini-OixXnPWSgv.jpg
Rafael Alun Akan Jalani Sidang Vonis Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/11/337/2936359/rafael-alun-jalani-sidang-tuntutan-kasus-gratifikasi-dan-tppu-hari-ini-v9I11UBz1C.jpg
Rafael Alun Jalani Sidang Tuntutan Kasus Gratifikasi dan TPPU Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/28/337/2928327/rafael-alun-ngaku-ibunya-punya-banyak-emas-batangan-KDUrQvgZ0q.jpg
Rafael Alun Ngaku Ibunya Punya Banyak Emas Batangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/28/337/2928319/dipecat-karena-hedon-rafael-alun-saya-berpenampilan-sederhana-uRn4xdbNsY.jpg
Dipecat karena Hedon, Rafael Alun: Saya Berpenampilan Sederhana
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement