Partai Perindo dan MNC Peduli Salurkan Bantuan Rp1 Miliar untuk Palestina

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo menyerahkan bantuan untuk Palestina kepada Duta Besar Palestina Zuhair Al Shun di kantor Kedubes Palestina, Menteng Jakarta Pusat, Senin (6/11/2023).

Bantuan berupa uang tunai senilai Rp1 miliar itu diberikan Partai Perindo bersama MNC Peduli dan diterima secara simbolis oleh Dubes Zuhair.

"Kami rasa empati kami ada memberikan bantuan kemanusiaan tadi, sudah disampaikan secara simbolis kepada duta besar," kata Hary Tanoe di kantor Kedubes Palestina.

Selanjutnya, Hary Tanoe juga berencana membuat penggalangan dana atau dompet peduli untuk membantu masyarakat Gaza Palestina yang menjadi korban dari agresi militer Israel.

"Kami juga menawarkan kalau perlu karena saya yakin hampir semua rakyat Indonesia itu berduka dam empati atas kejadian yang terhadap rakyat Palestina sehingga kalau misalnya berkenen bisa membuat dompet peduli sama sama bisa kami tayangkan di televisi," kata Hary Tanoe.

"Saya yakin akan banyak rakyat kita yang ikut membantu nantinya itu akan kita, kalau misalnya duta besar berkenan kami akan bantu itu. Jadi supaya bantuan-bantuan finansial itu bukan hanya secara politis atau moral tapi secara finansial juga bisa dirasakan jumlah yang cukup signifikan," tambahnya.