Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Partai Perindo dan MNC Peduli Salurkan Bantuan Rp1 Miliar untuk Palestina

Giffar Rivana , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |15:21 WIB
Partai Perindo dan MNC Peduli Salurkan Bantuan Rp1 Miliar untuk Palestina
Partai Perindo dan MNC Peduli salurkan bantuan untuk Palestina (Foto : MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo menyerahkan bantuan untuk Palestina kepada Duta Besar Palestina Zuhair Al Shun di kantor Kedubes Palestina, Menteng Jakarta Pusat, Senin (6/11/2023).

Bantuan berupa uang tunai senilai Rp1 miliar itu diberikan Partai Perindo bersama MNC Peduli dan diterima secara simbolis oleh Dubes Zuhair.

"Kami rasa empati kami ada memberikan bantuan kemanusiaan tadi, sudah disampaikan secara simbolis kepada duta besar," kata Hary Tanoe di kantor Kedubes Palestina.

Selanjutnya, Hary Tanoe juga berencana membuat penggalangan dana atau dompet peduli untuk membantu masyarakat Gaza Palestina yang menjadi korban dari agresi militer Israel.

"Kami juga menawarkan kalau perlu karena saya yakin hampir semua rakyat Indonesia itu berduka dam empati atas kejadian yang terhadap rakyat Palestina sehingga kalau misalnya berkenen bisa membuat dompet peduli sama sama bisa kami tayangkan di televisi," kata Hary Tanoe.

"Saya yakin akan banyak rakyat kita yang ikut membantu nantinya itu akan kita, kalau misalnya duta besar berkenan kami akan bantu itu. Jadi supaya bantuan-bantuan finansial itu bukan hanya secara politis atau moral tapi secara finansial juga bisa dirasakan jumlah yang cukup signifikan," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184459/sudirman-dhlo_large.jpg
Kabar Duka, Anggota DPRD Lebak dari Partai Perindo Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181543/ketum_partai_perindo-H5pd_large.jpg
Rakernas Partai Perindo Tegaskan Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto Lewat Eka Dasa Asasta untuk Asta Cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181329/pemerintah-yBSK_large.jpg
Kemendagri Ajak Kepala Daerah dan Legislator Perindo Sukseskan Program Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155/partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180922/perindo-fyG3_large.jpg
Partai Politik Miliki Tantangan Percepat 130 Juta Orang Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180920/perindo-6YRZ_large.jpg
HT: Kalau Kita Konsisten dengan Tujuan dan Semangat, Partai Perindo Akan Besar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement