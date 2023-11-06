Partai Perindo Salurkan Rp1 Miliar untuk Palestina, TGB: Bentuk Dukungan Kami

JAKARTA - Partai Perindo bersama MC Peduli menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk Palestina sebesar Rp1 Miliar. Ketua Harian DPP Partai Perindo, Dr TGB HM Zainul Majdi, menyebutkan kunjungan ke Kedutaan Besar Palestina dan pemberian donasi merupakan bentuk dukungan Partai Perindo untuk rakyat Palestina.

"Kami, Partai Perindo, datang dipimpin oleh Pak Hary Tanoe untuk menyampaikan takziah kami, belasungkawa kami, duka cita kami, sekaligus dukungan kami untuk rakyat Palestina," ujar TGB ketika ditemui di Kedubes Palestina, Senin (6/11/2023).

"Alhamdulillah ada sumbangan awal dari Partai Perindo sebesar Rp1 Miliar rupiah. Tadi sudah disampaikan secara simbolis oleh Ketua Umum," sambungnya.

Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo, berkunjung ke Kedutaan Besar Palestina, Menteng, Jakarta Pusat, siang tadi untuk menyalurkan bantuan. Pria yang akrab disapa HT itu ditemani oleh Ketua Harian Partai Perindo Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi, Wakil Ketua Umum DPP Perindo Angela Tanoesoedibjo, dan beberapa kader Partai Perindo lainnya.

Hary Tanoe langsung disambut dengan pelukan hangat oleh Dubes Palestina Al Shun. Setelahnya, HT dan Dubes Al Shun tampak berbincang membahas situasi terkini di Palestina.