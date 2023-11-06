Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Firli Bahuri Tak Akan Hadiri Pemeriksaan Polda Metro Jaya Besok

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |15:40 WIB
Firli Bahuri Tak Akan Hadiri Pemeriksaan Polda Metro Jaya Besok
Ketua KPK Firli Bahuri (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dikabarkan tidak akan memenuhi panggilan Polda Metro Jaya terkait dugaan pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL) besok, Selasa 7 November 2023.

Hal itu diungkapkan Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi terkait kehadiran pucuk pimpinan lembaga antirasuah atas panggilan Polda Metro Jaya. Menurut Ali, Firli berhalangan hadir lantaran sedang ada kegiatan di Aceh.

"Informasi yang kami peroleh sudah berkirim surat ke sana soalnya ada kegiatan di Aceh dalam rangka Road Show Bus dan juga Hakordia di Aceh," kata Ali, Senin (6/11/2023).

Ali menjelaskan, lokasi Road Show Bus KPK saat ini masih berada di wilayah Aceh. Sehingga, Firli masih akan tetap di sana sekaligus mengisi beberapa kegiatan KPK.

"Ada beberapa kegiatan yang dihadiri oleh Ketua KPK nantinya sehingga sudah berkirim surat untuk mengonfirmasi gitu ya ketidakhadiran," ujarnya.

Atas konfirmasi ketidakhadiran tersebut, Ali menyebutkan pimpinannya itu tidak mangkir dari panggilan yang dimaksud. Ali berdalih, Ali tidak mangkir lantaran sudah berkirim surat untuk tidak hadir.

"Kalau mangkir itu kalau tidak ada pemberitahuan tidak ada konfirmasi," ujarnya.

Halaman: 1 2
1 2
      
