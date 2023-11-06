MKMK Bacakan Putusan Pelanggaran Hakim MK Besok, Mahfud MD Percaya Kredibilitas Jimly

JAKARTA - Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menjadwalkan sidang pengucapan putusan kasus dugaan pelanggaran etik terhadap sembilan hakim MK pada Selasa (7/11/2023). Termasuk, putusan terhadap ketua MK sekaligus paman Gibran Rakabuming, Anwar Usman.

Menanggapi hal itu, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD meyakini ketua MKMK, Jimly Asshiddiqie akan secara tegas dan benar menentukan putusannya besok.

"Ya kita tunggu aja, saya percaya pada kredibilitas Pak Jimmy, apapun putusannya," ujar Mahfud di Graha Pengayoman, Kemenkopolhukam, Jakarta Selatan, Senin (6/11/2023).

Bahkan, Mahfud yang juga Bacawapres yang berpasangan dengan Ganjar Pranowo mengatakan, keputusan besok juga akan menimbulkan banyaknya tanggapan dari masyarakat.

"Nanti kita tunggu, dan tunggu juga reaksi publik akan menentukan juga," paparnya.

Diketahui, Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), Jimly Asshiddiqie menyatakan, Ketua MK Anwar Usman terbukti bersalah terkait laporan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim terkait putusan batas usia capres-cawapres.