Apa Bedanya Admiral dan Laksamana?

JAKARTA - Admiral dan Laksamana adalah dua pangkat militer yang memiliki peran penting dalam komando dan kendali di Angkatan Laut. Keduanya memiliki tujuan yang serupa, yakni mengawasi dan memimpin operasi maritim. Namun, terdapat perbedaan antara kedua istilah ini, terutama karena 'Admiral' adalah bahasa Inggris yang setara dengan 'Laksamana' dalam bahasa-bahasa lain.

Berikut perbedaan antara Admiral dan Laksamana, serta gambaran tentang bagaimana istilah ini digunakan di berbagai negara dan konteks sejarahnya.

Asal Usul Kata

Salah satu perbedaan dasar antara Admiral dan Laksamana adalah asal usul kata-katanya. 'Admiral' berasal dari bahasa Arab amir al-bahr, yang berarti pemimpin laut. Ini adalah pangkat tinggi dalam angkatan laut yang pertama kali muncul di dunia Arab dan kemudian diadopsi oleh berbagai negara Eropa.

Disisi lain, Laksamana berasal dari bahasa Sansekerta lakshmana, yang berarti tangan kanan. Kata ini pertama kali digunakan di India dan kemudian menyebar ke banyak negara di Asia Tenggara.

Admiral dan Laksamana adalah dua istilah yang sebenarnya memiliki makna yang sama, tetapi digunakan dalam bahasa yang berbeda. Selain bahasa Inggris, Admiral juga digunakan dalam bahasa-bahasa Eropa lainnya, seperti bahasa Prancis 'Amiral', bahasa Spanyol 'Almirante', dan bahasa Italia 'Ammiraglio'.

Perbedaan Budaya

Penggunaan tradisional Admiral dan Laksamana juga mencerminkan perbedaan budaya maritim di berbagai negara. Admiral memiliki akar sejarah yang kuat dalam budaya maritim Eropa, dan pangkat ini telah ada sejak zaman Kekaisaran Romawi.

Sejarah pangkat Admiral mencakup nama-nama terkenal seperti Admiral Nelson dari Inggris, yang memimpin pasukan laut dalam Pertempuran Trafalgar pada tahun 1805. Laksamana, di sisi lain, adalah istilah yang telah digunakan dalam budaya maritim Asia dan Asia Tenggara selama ribuan tahun.

BACA JUGA: Sepak Terjang Wakasal Laksdya TNI Erwin Aldedharma di Militer

Di India, pangkat Laksamana dapat ditelusuri kembali ke zaman kuno, dan Laksamana Zheng He dari Dinasti Ming adalah salah satu Laksamana terkenal dalam sejarah maritim Asia.