Siapa Pahlawan Perempuan Pertama Bangsa Indonesia yang Sandang Gelar Laksamana?

JAKARTA - Tahukah Anda kalau perempuan pertama yang menyandang gelar laksamana laut ternyata berasal dari Indonesia?

Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki ribuan pulau yang membentang di tengah-tengah lautan memiliki sejumlah pahlawan laut yang berperan penting pada masa kolonialisme dalam sejarah bangsa seperti Kapten Pattimura.

Namun, apakah kamu tahu bahwa ada seorang wanita Indonesia yang berhasil menjadi laksamana laut perempuan pertama dengan aksi heroik yang luar biasa dalam melawan penjajah? Lantas, siapakah sosok perempuan tersebut? Simak jawabannya di sini.

Laksamana Laut Perempuan Pertama dari Indonesia

Perempuan tersebut adalah laksamana Malahayati, wanita pertama di dunia yang menjadi laksamana laut yang memimpin perang dalam pertempuran melawan para penjajah Barat di Indonesia.

Malahayati yang bernama asli Keumala Hayati adalah putri dari Laksamana Muhammad Said Syah, keturunan pendiri Kesultanan Aceh yaitu Sultan Ibrahim Ali Mughayat Syah dan lahir pada 1 Januari 1550 di Aceh.

Jiwa petarung lautan yang dimiliki Malahayati diturunkan dari sang ayah dan kakeknya yang merupakan laksamana angkatan laut yang gagah berani. Hal ini membuatnya memutuskan untuk menjadi pelaut dengan memulai pendidikan akademi angkatan laut kesultanan bernama Mahad Baitul Maqdis