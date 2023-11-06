Kisah Brandal Lokajaya, Bak Robin Hood Merampok Orang Kaya untuk Fakir Miskin

DALAM buku Babad Tanah Jawa diceritakan, Raden Syahid atau Sunan Kalijaga pernah dikenal dengan nama Brandal Lokajaya. Ia adalah putra Adipati Tuban, Tumenggung Wilatikta yang juga disebut Aria Teja IV.

Brandal Lokajaya prihatin melihat kemiskinan di sekitarnya dalam kekuasaan Majapahit, sehingga ia bertindak sebagai “maling budiman” bak Robin Hood dalam cerita rakyat Inggris. Ia merampok orang kaya dengan cara mencegatnya di dalam hutan. Hasilnya dibagikan kepada orang-orang miskin.

Raden Syahid kemudian mencegat seorang tua yang diketahui adalah Sunan Bonang, seorang wali kutub tingkat pertama. Ia bermaksud membegal Sunan Bonang, terutama tongkatnya yang dalam pandangannya berlapis emas. Tetapi ketika berhasil merebutnya, ternyata hanya terbuat dari kuningan, lantas tongkat itu dikembalikan.

Sunan Bonang berkata jangan menganggap remeh yang tampaknya sederhana, dan ia perlihatkan betapa tongkat itu mampu mengubah buah aren menjadi emas.

Dengan bernafsu, Raden Syahid memanjat untuk mengambil buah-buah emas itu, yang ternyata berubah menjadi buah hijau kembali. Saat itulah Raden Syahid menyadari kerendahan derajat hidupnya. Ia lantas menyatakan ingin berguru kepada Sunan Bonang, untuk belajar “ilmu hidup".

Sunan Bonang lantas menancapkan tongkatnya di tanah. Ia meminta Raden Syahid tafakur di sana sambil menjaga tongkatnya itu. Ia akan membantu Raden Patah membangun kerajaan Demak.

Peristiwa itu berlangsung di tepi sungai. Dari ketafakurannya selama bertahun-tahun di sungai, Raden Syahid mendapat sebutan, Sunan Kalijaga.

Alkisah, selama tafakur Raden Syahid berhasil menghayati arti kehidupan. Ketika Sunan Bonang kemudian menemuinya kembali, tubuhnya telah dibungkus akar-akaran. Ia diberi pelajaran, yang isinya bisa dirujuk dalam Suluk Linglung Sunan Kalijaga. Kemudian, Sunan Kalijaga bergabung dengan Walisongo.