Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kisah Brandal Lokajaya, Bak Robin Hood Merampok Orang Kaya untuk Fakir Miskin

Diwan Mohammad Zahri , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |16:02 WIB
Kisah Brandal Lokajaya, Bak Robin Hood Merampok Orang Kaya untuk Fakir Miskin
Raden Syahid atau Sunan Kalijaga (Foto: Diwan M Zahri)
A
A
A

DALAM buku Babad Tanah Jawa diceritakan, Raden Syahid atau Sunan Kalijaga pernah dikenal dengan nama Brandal Lokajaya. Ia adalah putra Adipati Tuban, Tumenggung Wilatikta yang juga disebut Aria Teja IV.

Brandal Lokajaya prihatin melihat kemiskinan di sekitarnya dalam kekuasaan Majapahit, sehingga ia bertindak sebagai “maling budiman” bak Robin Hood dalam cerita rakyat Inggris. Ia merampok orang kaya dengan cara mencegatnya di dalam hutan. Hasilnya dibagikan kepada orang-orang miskin.

Raden Syahid kemudian mencegat seorang tua yang diketahui adalah Sunan Bonang, seorang wali kutub tingkat pertama. Ia bermaksud membegal Sunan Bonang, terutama tongkatnya yang dalam pandangannya berlapis emas. Tetapi ketika berhasil merebutnya, ternyata hanya terbuat dari kuningan, lantas tongkat itu dikembalikan.

Sunan Bonang berkata jangan menganggap remeh yang tampaknya sederhana, dan ia perlihatkan betapa tongkat itu mampu mengubah buah aren menjadi emas.

Dengan bernafsu, Raden Syahid memanjat untuk mengambil buah-buah emas itu, yang ternyata berubah menjadi buah hijau kembali. Saat itulah Raden Syahid menyadari kerendahan derajat hidupnya. Ia lantas menyatakan ingin berguru kepada Sunan Bonang, untuk belajar “ilmu hidup". 

Sunan Bonang lantas menancapkan tongkatnya di tanah. Ia meminta Raden Syahid tafakur di sana sambil menjaga tongkatnya itu. Ia akan membantu Raden Patah membangun kerajaan Demak.

Peristiwa itu berlangsung di tepi sungai. Dari ketafakurannya selama bertahun-tahun di sungai, Raden Syahid mendapat sebutan, Sunan Kalijaga. 

Alkisah, selama tafakur Raden Syahid berhasil menghayati arti kehidupan. Ketika Sunan Bonang kemudian menemuinya kembali, tubuhnya telah dibungkus akar-akaran. Ia diberi pelajaran, yang isinya bisa dirujuk dalam Suluk Linglung Sunan Kalijaga. Kemudian, Sunan Kalijaga bergabung dengan Walisongo.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179479/ledakan-9Gvj_large.jpg
Kilas Balik Sejarah: Tragedi Ledakan Pabrik Kembang Api di Tangerang Tewaskan 48 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/337/3169819/viral-OfVs_large.jpg
Peristiwa 14 September: Presiden AS William McKinley Tewas Ditembak hingga Rasuna Said Lahir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/337/3159060/catatan_sejarah-kLO7_large.jpg
Benteng Plered Warisan Kerajaan Mataram Diserbu Belanda demi Buru Pangeran Diponegoro 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/337/3158789/pangeran-sl02_large.jpg
Sosok Residen Belanda Pembenci Pangeran Diponegoro hingga Dianggap Lecehkan Keraton Yogya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/337/3158341/sejarah-YJUX_large.jpg
Peristiwa Kudatuli: Tragedi Berdarah di Markas PDI 29 Tahun Silam Pembuka Gerbang Reformasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/337/3154941/anies_baswedan-3ecr_large.jpg
Wacana Penulisan Ulang Sejarah Indonesia, Anies: Jangan Mengurangi dan Menambah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement