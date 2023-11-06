Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bobby Nasution Tiba di DPP PDIP, Klarifikasi Terkait Dukung Gibran?

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |16:14 WIB
Bobby Nasution Tiba di DPP PDIP, Klarifikasi Terkait Dukung Gibran?
Bobby Nasution tiba di kantor DPP PDI Perjuangan (Foto : MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Wali Kota Medan yang juga merupakan kader PDI-Perjuangan, Bobby Nasution sambangi Kantor DPP PDI Perjuangan, Jalan Dipenegoro, Jakarta Pusat, Senin (6/11/2023) sore. Diketahui, Bobby telah menyatakan mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.

Dari pantauan MPI, mobil iring-iringan Bobby tiba di Kantor DPP PDIP sekira pukul 15.49 WIB. Bobby sempat melempar senyum kepada awak media.

Bobby juga langsung melambaikan tangan kepada awak media. Ia mengaku belum mengetahui akan bertemu kepada siapa.

Hanya saja, ia mengaku kedatangannya untuk memenuhi panggilan dari Sekretaris Jenderal PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto.

"Belum tahu (mau bahas apa), Nanti saya kasih tahu. Dipanggil Pak Sekjen," kata Bobby.

Kemudian, mobil yang mengangkut Bobby pun langsung masuk ke dalam. Sementara itu, pertemuan itu digelar secara tertutup.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182337/pdip-5UWY_large.jpg
Gelar Pertunjukan Wayang Kulit, PDIP: Pegang Teguh Perjuangan dan Lawan Kezaliman!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182310/pdip-roTt_large.jpg
Hasto: Relawan PDIP Jangan Hanya Pencitraan untuk Kepentingan Elektoral!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/340/3171325/wahyudin-lQPk_large.jpg
PDIP Peringatkan Kader Jaga Etika, jika Cederai Hati Rakyat Akan Dipecat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/337/3164828/pdip-dq1r_large.jpg
PDIP Buka Suara soal Pencopotan Bambang Pacul Sang Komandan Korea
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/340/3164398/andreas-MwUR_large.jpg
FX Rudy Gantikan Bambang Pacul Pimpin PDIP Jateng, Ini Aturannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/337/3163132/pdip-cyQ8_large.jpg
Hasto Kembali Ditunjuk Jadi Sekjen PDIP, Dapat Tugas Khusus?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement