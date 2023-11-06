Bobby Nasution Tiba di DPP PDIP, Klarifikasi Terkait Dukung Gibran?

JAKARTA - Wali Kota Medan yang juga merupakan kader PDI-Perjuangan, Bobby Nasution sambangi Kantor DPP PDI Perjuangan, Jalan Dipenegoro, Jakarta Pusat, Senin (6/11/2023) sore. Diketahui, Bobby telah menyatakan mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.

Dari pantauan MPI, mobil iring-iringan Bobby tiba di Kantor DPP PDIP sekira pukul 15.49 WIB. Bobby sempat melempar senyum kepada awak media.

Bobby juga langsung melambaikan tangan kepada awak media. Ia mengaku belum mengetahui akan bertemu kepada siapa.

Hanya saja, ia mengaku kedatangannya untuk memenuhi panggilan dari Sekretaris Jenderal PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto.

"Belum tahu (mau bahas apa), Nanti saya kasih tahu. Dipanggil Pak Sekjen," kata Bobby.

Kemudian, mobil yang mengangkut Bobby pun langsung masuk ke dalam. Sementara itu, pertemuan itu digelar secara tertutup.