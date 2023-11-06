Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ramai-Ramai Dukungan dari Pekerja Migran Indonesia di Malaysia untuk Ganjar Pranowo!

Royandi Hutasoit , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |16:31 WIB
Ramai-Ramai Dukungan dari Pekerja Migran Indonesia di Malaysia untuk Ganjar Pranowo!
Ganjar Pranowo dan Mahfud MD (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ribuan pekerja migran Indonesia yang berada di Malaysia, bersama dengan relawan Pospera Malaysia, mengadakan acara konsolidasi pemenangan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada Minggu, 5 November. Uniknya, dalam acara tersebut, mereka memakai topeng berwajah Ganjar Pranowo.

Dalam sebuah keterangan tertulis, Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Mustar Bona Ventura Manurung, yang hadir langsung di acara tersebut, menyampaikan rasa terima kasih kepada para pekerja migran yang telah dengan semangat memperjuangkan kemenangan pasangan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024 mendatang.

Mustar menekankan pentingnya para pekerja migran dan relawan Pospera untuk tidak golput dan menggunakan hak suara mereka di hari pemilihan.

Mustar juga mengajak para pekerja migran dan relawan untuk terus bekerja keras agar pasangan Ganjar-Mahfud dapat memenangkan Pilpres 2024 dalam satu putaran. Dalam acara ini, para relawan juga berkesempatan untuk bertemu langsung dengan bakal calon presiden Ganjar Pranowo dan Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Arsyad Rasyid.

"Kepada teman pekerja migran dan relawan, jangan lupa menggunakan hak suaranya pada hari pemilihan untuk dapat memenangkan orang baik yang sudah memiliki banyak pengalaman dalam memimpin," tegas Mustar.

Dengan dukungan dari ribuan pekerja migran Indonesia di Malaysia, pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD semakin kuat dalam menjalani kandidat presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024. Keberagaman latar belakang dan lokasi para pendukung pasangan ini menunjukkan popularitas yang terus berkembang.

Hadirnya dukungan dari para pekerja migran dan relawan Pospera di Malaysia juga menunjukkan betapa pentingnya peran mereka dalam mendukung proses demokrasi di Indonesia. Mereka adalah bagian penting dalam menjalankan hak suara mereka dan memastikan pemimpin yang terpilih memiliki dukungan yang luas.

Momen ini menggambarkan semangat dan kekompakan para pekerja migran Indonesia di Malaysia untuk bersama-sama memenangkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai pemimpin Indonesia. Dukungan ini diharapkan dapat memperkuat kampanye pasangan ini dan membawa mereka menuju kemenangan dalam Pilpres 2024.

