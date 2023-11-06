Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

5 Fakta Evakuasi Keluarga Aktivis Kemanusiaan M Husein dari Gaza Belum Berhasil Dilakukan

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |08:00 WIB
5 Fakta Evakuasi Keluarga Aktivis Kemanusiaan M Husein dari Gaza Belum Berhasil Dilakukan
Aktivis kemanusiaan Muhammad Husein (Foto: istimewa/Okezone)
JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi meminta maaf terkait adanya kesulitan mengevakuasi satu keluarga Warga Negara Indonesia (WNI) dari Gaza.

Satu keluarga yang dimaksud adalah Muhammad Husein, relawan Gaza yang dikenal lantang menyuarakan penyerangan Israel ke Palestina.

Okezone merangkum 5 fakta gagalnya evakuasi M Husein dan keluarganya Keluar dari Gaza. Berikut ulasannya:

1. Evakuasi Gagal karena Sudah Dua Hari Akses ke Gaza Ditutup

"Upaya untuk melakukan evakuasi terhadap satu keluarga WNI yang tinggal di Gaza Selatan, kembali belum berhasil," ujar Retno dalam keterangannya, Senin (6/11/2023).

Hal ini, kata Retno, dikarenakan akses bantuan menuju Gaza telah ditutup. Bahkan, sudah dua hari tidak ada proses evakuasi di Gaza akibat penutupan tersebut.

2. Akses Bantuan ke Gaza Sudah Dua Hari Ditutup

"Diperoleh informasi, pintu dari sisi Gaza tidak dibuka sehingga tidak dimungkinkan dilakukan evakuasi," ungkapnya.

3. Menlu Ungkap Sudah Dua Hari Tak Ada Evakuasi dari Gaza ke Rafah

"Dari lapangan kami juga memperoleh informasi, bahwa sudah dua hari ini tidak ada evakuasi dari Gaza ke Rafah," tambahnya.

Halaman: 1 2
1 2
      
