3 Fakta Mahfud MD Sosok Inspiratif: Dari Karier Akademik Cemerlang hingga Lantang Bersuara

JAKARTA - Calon Wakil Presiden, Prof. Mahfud MD, merupakan pria kelahiran Madura, pada 13 Mei 1957 dengan nama lengkap Mohammad Mahfud Mahmodin. Mahfud MD memiliki rekam jejak yang cemerlang dalam bidang akamedis dan juga dalam dunia politik Indonesia.

Mahfud merupakan sosok yang bisa dibilang berjuang dari nol. Perjuangannya dalam menuntut ilmu, hingga perjalanan kariernya patut dijadikan inspirasi. Inilah 3 fakta Mahfud MD yang inspiratif:

1. Karier Akademik yang Cemerlang

Dari segi riwayat pendidikan, jauh sebelum menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) dan jurusan Sastra Arab di Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Gadjah Mada (UGM), Mahfud sempat menjadi santri.

Mahfud dibesarkan di Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Mardhiyah, di Pamekasan, Madura. Ponpes tersebut memiliki kedekatan secara kultural dengan organisasi Nahdlatul Ulama (NU). Di sini lah latar belakang NU Mahfud MD terbentuk.

Di masa kuliahnya, Mahfud aktif menulis artikel yang dirilis di surat kabar umum untuk membantu membiayai kuliahnya. Ia juga berhasil mengantongi berbagai beasiswa, seperti beasiswa Rektor UII, beasiswa Yayasan Dharma Siswa Madura, hingga beasiswa Yayasan Supersemar.

Setelah menyelesaikan pendidikan S1nya, Mahfud melanjutkan pendidikan Pacasarjana di UGM dengan mengambil Magister Ilmu Politik. Ia kemudian melanjutkan pendidikan S3nya dengan mengambil Ilmu Hukum Tata Negara, yang ia selesaikan di tahun 1993.

Kariernya sebagai akademisi tak henti sampai di sana. Ia menjadi dosen tetap di Fakultas Hukum UII dimulai dari jabatannya sebagai asisten ahli, kemudian Mahfud juga menjadi lektor madya.

Jabatan Mahfud sebagai lektor madya mendahului banyak dosen dan senior-seniornya di sana. Mahfud akhirnya berhasil menjadi guru besar Hukum Tata Negara di UII, setelah 12 tahun mengabdi di sana.