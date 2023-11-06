Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

3 Fakta Mahfud MD Sosok Inspiratif: Dari Karier Akademik Cemerlang hingga Lantang Bersuara

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |17:06 WIB
3 Fakta Mahfud MD Sosok Inspiratif: Dari Karier Akademik Cemerlang hingga Lantang Bersuara
Mahfud MD (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Calon Wakil Presiden, Prof. Mahfud MD, merupakan pria kelahiran Madura, pada 13 Mei 1957 dengan nama lengkap Mohammad Mahfud Mahmodin. Mahfud MD memiliki rekam jejak yang cemerlang dalam bidang akamedis dan juga dalam dunia politik Indonesia.

Mahfud merupakan sosok yang bisa dibilang berjuang dari nol. Perjuangannya dalam menuntut ilmu, hingga perjalanan kariernya patut dijadikan inspirasi. Inilah 3 fakta Mahfud MD yang inspiratif:

1. Karier Akademik yang Cemerlang

Dari segi riwayat pendidikan, jauh sebelum menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) dan jurusan Sastra Arab di Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Gadjah Mada (UGM), Mahfud sempat menjadi santri.

Mahfud dibesarkan di Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Mardhiyah, di Pamekasan, Madura. Ponpes tersebut memiliki kedekatan secara kultural dengan organisasi Nahdlatul Ulama (NU). Di sini lah latar belakang NU Mahfud MD terbentuk.

Di masa kuliahnya, Mahfud aktif menulis artikel yang dirilis di surat kabar umum untuk membantu membiayai kuliahnya. Ia juga berhasil mengantongi berbagai beasiswa, seperti beasiswa Rektor UII, beasiswa Yayasan Dharma Siswa Madura, hingga beasiswa Yayasan Supersemar.

Setelah menyelesaikan pendidikan S1nya, Mahfud melanjutkan pendidikan Pacasarjana di UGM dengan mengambil Magister Ilmu Politik. Ia kemudian melanjutkan pendidikan S3nya dengan mengambil Ilmu Hukum Tata Negara, yang ia selesaikan di tahun 1993.

Kariernya sebagai akademisi tak henti sampai di sana. Ia menjadi dosen tetap di Fakultas Hukum UII dimulai dari jabatannya sebagai asisten ahli, kemudian Mahfud juga menjadi lektor madya.

Jabatan Mahfud sebagai lektor madya mendahului banyak dosen dan senior-seniornya di sana. Mahfud akhirnya berhasil menjadi guru besar Hukum Tata Negara di UII, setelah 12 tahun mengabdi di sana.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement