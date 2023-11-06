JAKARTA - Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka resmi mengumumkan susunan lengkap formasinya dalam mengarungi kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Adapun susunan lengkap dibacakan Sekretaris TKN Nusron Wahid di Ballroom Grand Kemang, Jakarta Selatan, Senin (6/11/2023).
Hadir dalam pengumuman susunan lengkap TKN Prabowo-Gibran diantaranya Cawapres Gibran Rakabuming Raka, petinggi Koalisi Indonesia Maju (KIM) Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PBB, PSI, Garuda, Gelora, dan Prima. Selain itu kelompok perwakilan relawan juga hadir.
Berikut formasi lengkap TKN:
- Dewan Pembina TKN:
1. Habib Luthfi bin Yahya
2. Jenderal TNI Purn. Wiranto
3. Aburizal Bakrie
4. Hatta Rajasa
5. Asep Saifuddin Chalim
6. Laksamana TNI Purn. Widodo Adi Sutjipto
7. Jenderal TNI Purn. Agum Gumelar
8. Letjen TNI Purn. E. E. Mangindaan
9. Jeffrie Geovanie
- Dewan Pengarah:
1. Airlangga Hartarto (ketua)
2. Sufmi Dasco Ahmad
3. Agus Harimurti Yudhoyono
4. Zulkifli Hasan
5. Yusril Ihza Mahendra
6. Anis Matta
7. Kaesang Pangarep
8. Ahmad Ridha Sabana
9. Agus Jabo Priyono
10. Hashim Djojohadikusomo
11. Mahfudhoh Ali Ubaid
12. Jenderal TNI Purn. Agustadi Sasongko Purnomo
13. Laksdya TNI Purn. Mochamad Jurianto
Marsekal TNI Purn. Ida Bagus Putu Dunia
- Dewan Penasihat:
1. Jenderal Pol. Purn. Sutanto (Ketua)
2. Jenderal Pol. Purn. Sutarman
3. Marsekal TNI Purn. Imam Sufaat
4. Letjen TNI Purn. Sjafrie Sjamsoeddin
5. Nurmala Kartini Sjahrir
6. Ridwan Kamil
7. Putri K. Wardani
8. Akbar Tanjung
9. Agung Laksono
10. Ahmad Sucipto
11. Mayjen TNI. Purn. R Gautama Wiranegara
12. KH. Abdul Ghofur
13. KH. Adib Rafiuddin Izza
14. Kharor Aschal
15. Syarifuddin Hasan
16. Edhie Baskoro Yudhoyono
17. Linda Agum Gumelar
18. Buya Zulfi Syukur
19. Deddy Mizwar
20. Fadli Zon
21. Komjen Pol purn Mochamad Iriawan
22. Maher Algadri
23. Siti Hediati Soeharto
24. Widjono Hardjanto
25. Amir Syamsuddin
26. Andi Alfian Mallarangeng
27. Muzakir manaf
28. Theo Sambuaga
29. Cicip Sutarjo
30. Badarrudin
31. Achmad Hafisz Thohir
32. Umar halim
33. Nasrullah
34. Dhohir Farisi
35. Giring Ganesha
36. Irma Hutabarat
37. Dedy Miing gumelar
38. Ratih Sanggarwaty
39. Mayjen TNI purn Musa Bangun
40. Irjen Pol Purn Adnas
41. Komjen Pol Purn Boy Rafli
42. Laksda TNI purn Moekhlas Sidik
43. Irfan Yusuf Hasyim
44. Sharif Cicip Sutarjo
45. Laksda TNI purn Iskandar Sitompul
46. Habib Umar Assegaf
47. Ida Agung Wayahan
48. Habib Ahmad bin Hasan Alaydrus
49. Misbahul Munir Cholil
50. Zuhri Yacub