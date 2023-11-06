Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Formasi Lengkap TKN Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |19:47 WIB
JAKARTA - Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka resmi mengumumkan susunan lengkap formasinya dalam mengarungi kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Adapun susunan lengkap dibacakan Sekretaris TKN Nusron Wahid di Ballroom Grand Kemang, Jakarta Selatan, Senin (6/11/2023).

Hadir dalam pengumuman susunan lengkap TKN Prabowo-Gibran diantaranya Cawapres Gibran Rakabuming Raka, petinggi Koalisi Indonesia Maju (KIM) Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PBB, PSI, Garuda, Gelora, dan Prima. Selain itu kelompok perwakilan relawan juga hadir.

Berikut formasi lengkap TKN:

- Dewan Pembina TKN:

1. Habib Luthfi bin Yahya

2. Jenderal TNI Purn. Wiranto

3. Aburizal Bakrie

4. Hatta Rajasa

5. Asep Saifuddin Chalim

6. Laksamana TNI Purn. Widodo Adi Sutjipto

7. Jenderal TNI Purn. Agum Gumelar

8. Letjen TNI Purn. E. E. Mangindaan

9. Jeffrie Geovanie

- Dewan Pengarah:

1. Airlangga Hartarto (ketua)

2. Sufmi Dasco Ahmad

3. Agus Harimurti Yudhoyono

4. Zulkifli Hasan

5. Yusril Ihza Mahendra

6. Anis Matta

7. Kaesang Pangarep

8. Ahmad Ridha Sabana

9. Agus Jabo Priyono

10. Hashim Djojohadikusomo

11. Mahfudhoh Ali Ubaid

12. Jenderal TNI Purn. Agustadi Sasongko Purnomo

13. Laksdya TNI Purn. Mochamad Jurianto

Marsekal TNI Purn. Ida Bagus Putu Dunia

- Dewan Penasihat:

1. Jenderal Pol. Purn. Sutanto (Ketua)

2. Jenderal Pol. Purn. Sutarman

3. Marsekal TNI Purn. Imam Sufaat

4. Letjen TNI Purn. Sjafrie Sjamsoeddin

5. Nurmala Kartini Sjahrir

6. Ridwan Kamil

7. Putri K. Wardani

8. Akbar Tanjung

9. Agung Laksono

10. Ahmad Sucipto

11. Mayjen TNI. Purn. R Gautama Wiranegara

12. KH. Abdul Ghofur

13. KH. Adib Rafiuddin Izza

14. Kharor Aschal

15. Syarifuddin Hasan

16. Edhie Baskoro Yudhoyono

17. Linda Agum Gumelar

18. Buya Zulfi Syukur

19. Deddy Mizwar

20. Fadli Zon

21. Komjen Pol purn Mochamad Iriawan

22. Maher Algadri

23. Siti Hediati Soeharto

24. Widjono Hardjanto

25. Amir Syamsuddin

26. Andi Alfian Mallarangeng

27. Muzakir manaf

28. Theo Sambuaga

29. Cicip Sutarjo

30. Badarrudin

31. Achmad Hafisz Thohir

32. Umar halim

33. Nasrullah

34. Dhohir Farisi

35. Giring Ganesha

36. Irma Hutabarat

37. Dedy Miing gumelar

38. Ratih Sanggarwaty

39. Mayjen TNI purn Musa Bangun

40. Irjen Pol Purn Adnas

41. Komjen Pol Purn Boy Rafli

42. Laksda TNI purn Moekhlas Sidik

43. Irfan Yusuf Hasyim

44. Sharif Cicip Sutarjo

45. Laksda TNI purn Iskandar Sitompul

46. Habib Umar Assegaf

47. Ida Agung Wayahan

48. Habib Ahmad bin Hasan Alaydrus

49. Misbahul Munir Cholil

50. Zuhri Yacub

      
