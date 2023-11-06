Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M4,9 Guncang Yakuhimo Papua Pegunungan

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |20:38 WIB
Gempa M4,9 Guncang Yakuhimo Papua Pegunungan
Ilustrasi gempa (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan terjadinya gempa bermagnitudo (M) 4,8 yang mengguncang kawasan Kabupaten Yakuhimo, Provinsi Papua Pegunungan. Gempa tersebut tercatat pada Senin (6/11/2023) pukul 20.28 WIB.

Pusat lokasi gempa berada di darat tepatnya 28 kilometer dari barat daya Kabupaten Yakuhimo. Tepatnya berada di 4.50 Lintang Selatan (LS) dan 139.27 Bujur Timur (BT).

“Gempa Mag:4.9, 06-Nov-2023 20:28:24WIB, Lok:4.50LS, 139.27BT (28 km BaratDaya YAHUKIMO-PAPUA),” tulis BMKG dalam akun resmi media sosial xnya, Senin. 

Adapun gempa tersebut terjadi pada kedalaman 10 kilometer. BMKG mengeklaim informasi ini mengutamakan kecepatan dan bisa diubah seiring kelengkapan data.

“Kedlmn:10 Km #BMKG Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” tutupnya.

(Arief Setyadi )

      
BMKG Gempa Yahukimo gempa
