HOME NEWS NASIONAL

Curah Hujan Mulai Tinggi, Ketua DPR: Siaga Banjir dan Berbenah Fasilitas Umum

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |21:09 WIB
Curah Hujan Mulai Tinggi, Ketua DPR: Siaga Banjir dan Berbenah Fasilitas Umum
Ketua DPR RI Puan Maharani (Foto: MPI)
JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah untuk sigap mengantisipasi penanganan banjir, khususnya di ibu kota Jakarta. Ingatan itu dilayangkan meningkatnya intensitas hujan di Tanah Air jelang berakhirnya musim kemarau panjang.

"Kondisi cuaca ekstrem ini adalah panggilan untuk Pemerintah meningkatkan kesiapsiagaan dan segera menyiapkan upaya yang diperlukan guna mengantisipasi banjir karena kita sekarang sudah mulai memasuki musim hujan,” kata Puan, Senin (6/11/2023).

Puan mengingatkan agar daerah yang menjadi langganan banjir melakukan persiapan. Salah satunya, dengan memeriksa saluran air dan menyiagaKn pompa pernguras air hingga memperbaiki fasilitas umum yang kurang siap menghadapi musim hujan.

"Pemerintah juga perlu memberikan informasi peringatan dini kepada masyarakat untuk mengantisipasi adanya banjir. Sehingga mereka bisa siap siaga saat banjir datang," lanjut Puan.

Khusus di Jakarta, Puan mendorong sinergitas Pemprov DKI dengan Pemda-pemda kota penyangga seperti Bogor dan Depok yang memiliki aliran sungai sampai ke ibu kota. Puan mengatakan, kondisi curah hujan yang tinggi di kedua kota tersebut akan mempengaruhi potensi banjir di Jakarta.

"Tentu tidak cuma di Jakarta tapi semua daerah di Indonesia. Pemda harus siaga, koordinasi dengan Pemerintah pusat untuk hal-hal yang sifatnya kebutuhan infrastruktur besar. Ditambah juga persiapkan kebutuhan bagi masyarakat saat banjir melanda,” jelasnya.

