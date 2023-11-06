TNI Dipercaya Jaga Perdamaian di Afrika Tengah, Panglima Yudo Margono: Tugas Mulia dan Kehormatan

JAKARTA - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono melepas keberangkatan 215 Prajurit TNI yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Kizi TNI Konga XXXVII-J MINUSCA/ Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Central Africa Republic TA 2023-2024, bertempat di Stadion Tridek Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (6/11/2023).

Satgas yang diberangkatkan terdiri atas 22 perwira, 50 bintara, dan 143 tamtama yang terdiri dari tiga matra serta di dalamnya terdapat tiga Wanita TNI (satu Kowad, satu Kowal da satu Wara). Di bawah pimpinan Komandan Satgas Letkol Czi Ibnu Muntaha, M.Han., dan Wakil Komandan Satgas Mayor Czi Hari Nugroho.

Panglima TNI dalam amanatnya mengatakan, penugasan ini suatu kehormatan sekaligus kepercayaan dan merupakan tugas yang berskala internasional yang tergabung dalam Pasukan Pemeliharaan Perdamaian PBB di Republik Afrika Tengah.

"Penugasan yang akan kalian emban merupakan tugas yang mulia karena kalian dipercaya untuk menjadi duta TNI sekaligus duta bangsa di forum Internasional," kata Panglima TNI dalam keterangannya.

Pada kesempatan tersebut, Panglima TNI menekankan agar setiap prajurit dapat menguasai tugas secara menyeluruh, baik tugas wewenang dan tanggung jawab. Laksanakan analisa secara cerdas terhadap perkembangan situasi untuk mengambil keputusan dengan cepat dan tepat sehingga dapat menghindari korban, baik personel maupun material, termasuk perkembangan situasi di kawasan Timur Tengah.