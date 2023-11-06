Pilpres 2024, Jokowi: Ini Adalah Pertandingan Antar Anggota Keluarga

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Pilpres 2024 merupakan pertandingan antar anggota keluarga, sesama anak bangsa untuk membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Ini adalah pertandingan antar anggota keluarga sendiri, antar sesama anak bangsa, yang sama-sama ingin membangun negara kita Indonesia,” ungkap Jokowi saat memberikan sambutan pada HUT ke-59 Partai Golkar, Senin (6/11/2023).

Jokowi mengatakan, memasuki tahun politik, dia ingin semua kontestan memiliki pandangan sama yakni demokrasi yang berkualitas, tidak memecah belah, bahkan saling memfitnah.

“Saat ini kita sudah memasuki tahun politik, tahun pemilu. Saya ingin kita semuanya memiliki pandangan yang sama, memiliki pandangan yang sama, bahwa dalam demokrasi yang namanya kompetisi politik itu biasa, itu wajar. Keinginan untuk menang itu juga boleh-boleh saja, itu juga wajar. Bertanding untuk menang itu juga hal yang sangat wajar.”

“Tetapi yang harus tetap kita tunjukkan adalah demokrasi yang berkualitas, demokrasi yang tidak memecah belah, demokrasi yang tidak saling menjelekkan dan saling memfitnah, demokrasi yang ingin kita bangun adalah demokrasi yang membangun, yang menghasilkan solusi terhadap masalah-masalah bangsa yang menghasilkan strategi, strategi untuk kemajuan bangsa,” ujar Jokowi.

Pasalnya, ia menyebut, akhir-akhir ini di dalam perpolitikan Indonesia banyak drama. Dia juga mengatakan seperti drama korea (drakor), juga sinetron.

“Karena saya melihat akhir-akhir ini, yang kita lihat adalah terlalu banyak dramanya, terlalu banyak drakornya, terlalu banyak sinetronnya, sinetron yang kita lihat.”