HOME NEWS MEGAPOLITAN

Banjir di Sejumlah Wilayah Jakarta Surut

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |06:20 WIB
Banjir di Sejumlah Wilayah Jakarta Surut
Banjir di Jakarta telah surut. (Ilustrasi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat selurut titik banjir di Jakarta akibat hujan yang mengguyur Ibu Kota pada Sabtu dan Minggu lalu telah surut.

“BPBD mencatat hingga Minggu (5/11) pukul 23.59 WIB, seluruh genangan di wilayah DKI Jakarta sudah surut,” kata Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji dalam keterangannya, Senin (6/11/2023).

Isnawa mengatakan, surutnya genangan di sejumlah RT di Jakarta tak lepas dari kolaboratif yang dilakukan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait seperti BPBD, Dinas SDA, Dinas Gulkarmat, Dinas Bina Marga, Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP dan PPSU Kelurahan.

Lintas OPD ini, kata Isnawa, mengerahkan personel dengan peralatan pendukung seperti pompa mobile dalam menyedot genangan dan memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik.

Sebelumnya, berdasarkan data terakhir BPBD DKI pada Minggu (5/11/2023) pukul 15.00 WIB mencatat ada 18 RT yang tergenang akibat hujan deras.

Data wilayah terdampak akibat hujan deras tersebut sebagai berikut:

Jakarta Timur terdapat 18 RT yang terdiri dari:

Kel. CIlilitan

- Jumlah: 1 RT

- Ketinggian: 60 cm

- Penyebab: Curah hujan tinggi & Luapan Kali Baru

Kel. Cawang

- Jumlah: 5 RT

- Ketinggian: 40 s.d 70 cm

- Penyebab: Curah hujan tinggi & Luapan Kali Ciliwung

