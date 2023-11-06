Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Diguyur Hujan Deras, Tebing 25 Meter di Jalan Raya Tajur Longsor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |06:22 WIB
Diguyur Hujan Deras, Tebing 25 Meter di Jalan Raya Tajur Longsor
Tebingan di Bogor Longsor (foto: dok ist)
A
A
A

BOGOR – Longsor terjadi pada tebing setinggi 25 meter dan lebar 15 meter di Jalan Raya Tajur, Kelurahan Muarasari, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor pada Sabtu (4/11). Longsor ini disebabkan oleh guyuran hujan dengan intensitas tinggi dan struktur tanah yang labil.

Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) BPBD Kota Bogor melaporkan, material longsoran menutup sebagian jalan sehingga menyebabkan kemacetan lalu lintas dan pohon yang terbawa material longsoran tersebut menimpa rumah milik salah satu warga yang dihuni 1 KK/ 3 jiwa dan menutup sebagian saluran induk Cibalok dan dikhawatirkan meluap.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengatakan, tidak ada korban jiwa dalam bencana longsor itu, Tim TRC-PB BPBD Kota Bogor beserta Dinas terkait lainnya sudah melakukan asesmen kebencanaan di tempat kejadian.

"Dikarenakan lokasi terdampak adalah jalan Nasional maka masih dilakukan koordinasi antara Dinas PUPR Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Pusat," kata Muhari dalam keterangannya, Senin (6/11/2023).

BNPB pun mengimbau masyarakat pemerintah daerah dan masyarakat agar mewaspadai hujan di fase transisi dari musim kemarau ke musim hujan dibeberapa kawasan, khususnya Jabodetabek. Musim transisi ini normalnya dari Bulan Sept-Nov, tetapi tahun agak tertunda karena pengaruh El nino.

"Kondisi paling signifikan dalam satu minggu terakhir adalah hujan yang mengguyur hampir seluruh Pulau Jawa secara bervariasi setelah lebih dari 90 hari tanpa hujan," tuturnya.

Topik Artikel :
BNPB Longsor di Bogor longsor
