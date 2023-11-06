Tembok Rumah Warga di Rumpin Bogor Ambruk, Satu Keluarga Mengungsi

BOGOR - Tembok rumah salah satu warga di wilayah Desa Tamansari, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor roboh. Hal itu disebabkan oleh intensitas hujan tinggi yang mengguyur wilayah tersebut.

"Kejadian tersebut terjadi disaat warga masih dalam keadaan tertidur," kata Kapolsek Rumpin Kompol Sumijo dalam keterangannya, Senin (6/11/2023).

Adapun peristiwa itu terjadi sekira pukul 02.00 WIB pada Minggu 5 November 2023. Polisi yang mendapat laporan tersebut langsung menuju lokasi kejadian untuk melakukan pengecekan.