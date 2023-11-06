Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tukang Nasi Goreng di Depok yang Tewas Gantung Diri Disebut Sering Cekcok dengan Istri

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |11:04 WIB
Tukang Nasi Goreng di Depok yang Tewas Gantung Diri Disebut Sering Cekcok dengan Istri
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
A
A
A

DEPOK - Pria paruh baya penjual nasi goreng berinisial P (41) nekat gantung diri di kediamannya Jalan Pitara Raya RT 2 RW 9, Pancoran Mas, Kota Depok pada Senin (6/11/2023) dini hari.

Kepala Urusan (Kaur) Humas Polres Metro Depok, Iptu Made Budi menyebut dari pengecekan tim identifikasi tidak terdapat tanda kekerasan pada tubuh korban hanya tanda akibat gantung diri.

"Hasil pengecekan dari tim identifikasi terhadap tubuh korban, tidak terdapat tanda- tanda kekerasan. Tetapi terdapat tanda karena diakibatkan gantung diri," ujar Made saat dikonfirmasi.

Made menyebut berdasarkan keterangan sang anak juga bahwa korban dengan istri sering cekcok terkait permasalahan ekonomi keluarga sebelum gantung diri.

"Menurut keterangan dari anak korban bahwa korban dan Istrinya sering cekcok mulut terkait masalah ekonomi," ucapnya.

Sebelumnya, Made menjelaskan kronologis berawal dari korban dan sang istri selesai berdagang nasi goreng. Namun setelah hendak pulang ke kontrakan korban dan sang istri sempat bertengkar masalah ekonomi hingga mengancam gantung diri.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
depok Bunuh diri Gantung diri
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184421//penganiayaan-FPe7_large.jpg
Terungkap, Pria 'Love Scamming' di Depok Tak Hanya Aniaya Satu Wanita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/18/3183156//ledakan_bom_bunuh_diri_islamabad-wGyi_large.jpg
Kelompok Taliban Klaim Serangan Bom Islamabad, Pakistan Umumkan Keadaan Perang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/65/3183130//gaming-V0SU_large.jpg
Solusi bagi Gen Alpha Kelahiran 2010-2024 yang Rentan Depresi Ekstrem Berujung Maut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182740//kecelakaan-NZSR_large.jpg
Toyota Calya Tabrak Honda HRV di Jalan Margonda Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181712//pelaku_pembunuhan_pemuda_di_bojonggede-MFBJ_large.jpg
Bunuh Pemuda di Bojonggede, 3 Pelaku Teler Obat Terlarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181382//anggota_brimob_digegerkan_penemuan_mayat_bayi-GH9S_large.jpg
Personel Brimob Digegerkan Penemuan Mayat Bayi saat Kerja Bakti 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement