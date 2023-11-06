Tukang Nasi Goreng di Depok yang Tewas Gantung Diri Disebut Sering Cekcok dengan Istri

DEPOK - Pria paruh baya penjual nasi goreng berinisial P (41) nekat gantung diri di kediamannya Jalan Pitara Raya RT 2 RW 9, Pancoran Mas, Kota Depok pada Senin (6/11/2023) dini hari.

Kepala Urusan (Kaur) Humas Polres Metro Depok, Iptu Made Budi menyebut dari pengecekan tim identifikasi tidak terdapat tanda kekerasan pada tubuh korban hanya tanda akibat gantung diri.

"Hasil pengecekan dari tim identifikasi terhadap tubuh korban, tidak terdapat tanda- tanda kekerasan. Tetapi terdapat tanda karena diakibatkan gantung diri," ujar Made saat dikonfirmasi.

Made menyebut berdasarkan keterangan sang anak juga bahwa korban dengan istri sering cekcok terkait permasalahan ekonomi keluarga sebelum gantung diri.

"Menurut keterangan dari anak korban bahwa korban dan Istrinya sering cekcok mulut terkait masalah ekonomi," ucapnya.

Sebelumnya, Made menjelaskan kronologis berawal dari korban dan sang istri selesai berdagang nasi goreng. Namun setelah hendak pulang ke kontrakan korban dan sang istri sempat bertengkar masalah ekonomi hingga mengancam gantung diri.