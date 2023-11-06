Ada Demo di Bundaran Patung Kuda, Polisi Kerahkan Ratusan Personil

JAKARTA - Polisi mengerahkan sebanyak 846 personil untuk mengamankan aksi penyampaian pendapat yang dilakukan sejumlah elemen masyarakat di kawasan Bundaran Patung Kuda, Jakarta Pusat.

“Kita kerahkan 846 personil untuk mengamankan jalannya aksi,” kata Kapolsek Gambir, Kompol Mugia Yarry Junanda saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Senin (6/11/2023).

Sementara untuk lalu lintas, Mugia menyebut pihaknya melakukan rekayasa lalu lintas agar tidak terjadinya kemacetan.

“Rekayasa lalu lintas dilakukan sementara untuk kendaraan yang akan melintasi Jalan Medan Merdeka Barat ke arah Jalan Majapahit sementara ditutup,” jelasnya.