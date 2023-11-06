Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ada Demo di Bundaran Patung Kuda, Polisi Kerahkan Ratusan Personil

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |11:47 WIB
Ada Demo di Bundaran Patung Kuda, Polisi Kerahkan Ratusan Personil
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polisi mengerahkan sebanyak 846 personil untuk mengamankan aksi penyampaian pendapat yang dilakukan sejumlah elemen masyarakat di kawasan Bundaran Patung Kuda, Jakarta Pusat.

“Kita kerahkan 846 personil untuk mengamankan jalannya aksi,” kata Kapolsek Gambir, Kompol Mugia Yarry Junanda saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Senin (6/11/2023).

Sementara untuk lalu lintas, Mugia menyebut pihaknya melakukan rekayasa lalu lintas agar tidak terjadinya kemacetan.

“Rekayasa lalu lintas dilakukan sementara untuk kendaraan yang akan melintasi Jalan Medan Merdeka Barat ke arah Jalan Majapahit sementara ditutup,” jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
polisi Demo Patung Kuda Demo
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184341/demo-i5lo_large.jpg
MK Didemo Massa Terkait Polemik Ijazah Arsul Sani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/337/3183538/polri-tmiG_large.jpg
Kapolri: Agustus Kelabu dan Black September Sangat Mencekam, Bisa Kita Pulihkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/338/3181980/polda_metro_jaya-Z3Oo_large.jpg
Polisi Pastikan Dua Kerangka Tubuh Manusia di Gedung ACC Kwitang adalah Reno dan Farhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/338/3180892/viral-h23R_large.jpg
Identitas 2 Kerangka Manusia yang Terbakar di Gedung Astra Kwitang Segera Diumumkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180238/polri-IBsG_large.jpg
Polisi Masuk ke Barisan Massa Guru yang Demo di Monas, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180218/demo-gjOV_large.jpg
Jalan Medan Merdeka Selatan Ditutup Total, Macet Parah Mengular Arah Sudirman-Thamrin
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement