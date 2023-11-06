Kronologi Penangkapan 3 Begal di Depok, Pelaku Targetkan Korban Lewat Michat

DEPOK - Tiga pelaku begal sadis berinisial DDP, MRH, dan FS menyasar seorang wanita berinisial IC hingga terluka di Jalan Raya Juanda, Beji, Kota Depok pada Minggu 5 November 2023 dini hari tertangkap.

Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Hadi Kristanto menjelaskan awalnya salah satu pelaku FS memesan target melalui aplikasi Michat hingga akhirnya di jemput di sebuah indekos. Kemudian FS dan korban pergi menggunakan sepeda motor Yamaha Mio tanpa pelat nomor ke arah Jalan Raya Juanda.

"Saat sampai di Jalan Mentengan Raya, Beji, Kota Depok, motor yang dikendarai diberhentikan oleh kedua pelaku atas nama MRH dan DDP, seketika motor berhenti dan pelaku MRH berkata kepada korban 'teriak sekuat mungkin' dan kedua pelaku menghimpit leher korban menggunakan tangannya dari arah belakang korban, setelah itu pelaku MRH mengambil tas korban dan korban berusaha tari menarik tas milik korban," kata Hadi saat dikonfirmasi, Senin (6/11/2023).

"Sampai akhirnya pelaku MRH membenturkan kepala korban ke tembok sehingga tas korban berhasil diambil oleh pelaku, dan ketiga pelaku melarikan diri," tambahnya.

Hadi menyebut korban IC sempat meneriaki ketiga pelaku 'begal' hingga akhirnya dikejar warga dan tertangkap di Pos Polisi Juanda Depok.

"Sampai akhirnya korban teriak 'begal !!! begal !!!' dan akhirnya warga sekitar mengejar ketiga pelaku tersebut, sampai akhirnya tertangkap di pos pol Juanda Depok," ucapnya.

Sebelumnya, tiga pelaku begal sadis menyasar seorang wanita hingga terluka di Jalan Raya Juanda, Beji, Kota Depok pada Minggu (5/11/2023) dini hari. Kejadian begal dikabarkan laman Instagram @infodepok_id terlihat tiga orang pelaku yang tertangkap nyaris diamuk warga digelandang petugas kepolisian ke Mapolres Metro Depok.

"Seorang wanita dibegal di jalan Juanda arah tol pagi tadi sekitar pukul 03.00 WIB, korban yang luka berdarah dikarenakan dipukul bagian kepalanya dengan batu dan diambil HP korban," tulis caption laman Instagram @infodepok_id dikutip, Minggu (5/11/2023).