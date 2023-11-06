Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kerap Makan Ternak Milik Warga, Petugas Damkar Tangkap Ular Sanca Tiga Meter di Tanjung Priok

Yohannes Tobing , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |12:08 WIB
Kerap Makan Ternak Milik Warga, Petugas Damkar Tangkap Ular Sanca Tiga Meter di Tanjung Priok
A
A
A

JAKARTA - Petugas Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Keselamatan (Sudin Gulkarmat) Sektor Papanggo melakukan evakuasi terhadap ular sanca sepanjang tiga meter di Jalan Kebon Bawang 16, Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Kepala Regu Sudin Gulkarmat Sektor Papanggo Yusuf Dwiyanto mengatakan warga melapor kepada pihaknya bahwa menemukan ular sanca yang selama ini kerap memangsa ternak milik warga. Mendapat laporan tersebut, pihaknya langsung melakukan evakuasi.

"Ada laporan bahwa ada ular di pemukiman warga, yaitu di dalam kandang ayam, mungkin ular ini habis makan ayam pemilik rumah itu, pas ada laporan kita langsung meluncur ke TKP," Kata Yusuf saat dikonfirmasi pada Senin (6/11/2023).

Menurut Yusuf dalam evakuasi yang dilakukan, petugas mengalami kendala. Ular sanca tersebut, sempat menyerang petugas saat hendak di ambil dari kandang ayam. Tidak lama kemudian, petugas melakukan upaya untuk menarik ular dengan alat.

"Saat lakukan evakuasi itu, kita sempat mengalami kesulitan karena posisi ular ini berada di dalam kandang ayam, dan memang sesampainya di lokasi ternyata ular ini habis makan ternak ayam pemilik rumah dan kami berhasil evakuasi," pungkasnya.

Usai melakukan evakuasi terhadap ular sanca sepanjang tiga meter, petugas kemudian membawa ular ke pos sudin Gulkarmat sektor Papanggo dan nantinya akan menyerahkan ke Badan Konservasi Sumber Daya Alam dan dilepas liarkan.

(Khafid Mardiyansyah)

      
