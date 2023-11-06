Terekam CCTV, Komplotan Pencuri Gasak Kamera Seharga Ratusan Juta di Kantor Produksi

JAKARTA - Aksi pencurian terjadi di sebuah kantor produksi kawasan Jalan Taman Wijaya Kusuma, Cilandak, Jakarta Selatan kemarin. Pelaku yang terekam kamera CCTV itu berhasil menggasak kamera hingga lensa seharga ratusan juta.

"Total ada 6 kamera dan lensa ada 21 hilang semua, bahkan adopter lensa pun diambil sama si perampoknya. Kasarnya totalnya Rp400 juta," ujar korban, Anggun Adi pada wartawan, Senin (6/11/2023).

Menurutnya, peristiwa itu terjadi saat handpone pribadinya mendapatkan notifikasi dari kamera CCTV di kantornya. Saat dicek, ternyata ada dua orang tak dikenal tengah menggasak barang-barang di kantornya.

"Saya cek ternyata kantor ini dibobol, ada dua orang pelaku ketangkep kamera. Saya langsung teriak manggil karyawan kantor ini, ternyata dia ketiduran. Dengan kasus ini, semoga bener-bener ditindaklanjuti (oleh polisi) secara serius," tuturnya.

Dia menambahkan, saat kantornya itu disatroni maling, karyawannya tengah tertidur pulas di lantai 2, sedangkan pelaku menggasak barang-barang di lantai 1. Dari hasil pengecekan, diduga ada 4 orang pelaku, yang mana kasus itu telah dilaporkan ke polisi dan berharap polisi bisa menciduk para pelaku.

"Di dalam kantor ada 2, kita lihat di CCTV tetangga ada 1 bawa motor, ikut mondar mandir, waktu mereka (2 pelaku) keluar bawa barang-barang itu langsung ada 1 mobil suzuki ertiga yang membawa kedua pelaku ini sehingga kemungkinan ada 4," katanya.

