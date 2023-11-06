Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Terekam CCTV, Komplotan Pencuri Gasak Kamera Seharga Ratusan Juta di Kantor Produksi

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |16:49 WIB
Terekam CCTV, Komplotan Pencuri Gasak Kamera Seharga Ratusan Juta di Kantor Produksi
A
A
A

JAKARTA - Aksi pencurian terjadi di sebuah kantor produksi kawasan Jalan Taman Wijaya Kusuma, Cilandak, Jakarta Selatan kemarin. Pelaku yang terekam kamera CCTV itu berhasil menggasak kamera hingga lensa seharga ratusan juta.

"Total ada 6 kamera dan lensa ada 21 hilang semua, bahkan adopter lensa pun diambil sama si perampoknya. Kasarnya totalnya Rp400 juta," ujar korban, Anggun Adi pada wartawan, Senin (6/11/2023).

Menurutnya, peristiwa itu terjadi saat handpone pribadinya mendapatkan notifikasi dari kamera CCTV di kantornya. Saat dicek, ternyata ada dua orang tak dikenal tengah menggasak barang-barang di kantornya.

"Saya cek ternyata kantor ini dibobol, ada dua orang pelaku ketangkep kamera. Saya langsung teriak manggil karyawan kantor ini, ternyata dia ketiduran. Dengan kasus ini, semoga bener-bener ditindaklanjuti (oleh polisi) secara serius," tuturnya.

Dia menambahkan, saat kantornya itu disatroni maling, karyawannya tengah tertidur pulas di lantai 2, sedangkan pelaku menggasak barang-barang di lantai 1. Dari hasil pengecekan, diduga ada 4 orang pelaku, yang mana kasus itu telah dilaporkan ke polisi dan berharap polisi bisa menciduk para pelaku.

"Di dalam kantor ada 2, kita lihat di CCTV tetangga ada 1 bawa motor, ikut mondar mandir, waktu mereka (2 pelaku) keluar bawa barang-barang itu langsung ada 1 mobil suzuki ertiga yang membawa kedua pelaku ini sehingga kemungkinan ada 4," katanya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Cilandak pencurian CCTV
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183909//pencurian-eWUc_large.jpg
Modus Istri Pendarahan, Polisi Gadungan Gasak Mobil Taksi Online di Cibubur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182541//pembakan-WCq1_large.jpg
Penampakan Wajah Dingin dan Bengis Dua Pelaku Penembakan Hansip di Cakung 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182523//bhudi-5BgX_large.jpg
Polisi Tangkap Dua Pelaku Penembakan yang Tewaskan Hansip di Cakung Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/338/3182416//pencurian-1AHP_large.jpg
Pemuda Asal Batam Nekat Curi iPhone di Grand Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/338/3182349//penembakan-5NpO_large.jpg
Hansip di Cakung Tewas Ditembak Maling Motor, Polisi Periksa Saksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/338/3182239//viral-8oKY_large.jpg
Breaking News! Penembakan Brutal Terjadi di Cakung Jaktim, Satu Orang Tewas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement