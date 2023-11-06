Relawan Blusukan Gelar Lomba di Kebayoran Sambil Diskusikan Ganjar-Mahfud MD

JAKARTA - Sukarelawan Muslimah Ganjar Pranowo blusukan menggelar kegiatan lomba masak bagi ibu-ibu yang ada di RW03, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Para peserta yang hadir sangat antusias dan seru dalam mengikuti kegiatan lomba.

“Kegiatan sore hari ini yang diikuti ibu-ibu mendapatkan antusias tinggi. Bahkan mereka mengikuti lomba masak nasi goreng dengan senang,” ujar Koordinator Wilayah Muslimah Ganjar Jakarta, Fairus Qolbi, Senin (6/11/2023).

Fairus menyebut, di sela-sela lomba para peserta pun antusias berdiskusi tentang sosok Capres Ganjar Pranowo dan Cawapres Mahfud MD.

“Responsnya dari ibu-ibu sangat senang memang ketika tahu Pak Ganjar berpasangan dengan Pak Mahfud. Karena diketahui keduanya tokoh yang berhasil dan disukai banyak orang,” ungkapnya.