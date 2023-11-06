Hasil Autopsi Sementara Temuan Kerangka Manusia di Jasinga Bogor

BOGOR - Hasil autopsi luar rumah sakit terhadap kerangka manusia yang ditemukan warga di wilayah Jasinga, Kabupaten Bogor telah keluar. Kerangka tersebut diketahui berjenis kelamin laki-laki.

"Kalau autopsi luar sudah ada. Ciri-cirinya laki-laki, tinggi badan sekitar 170-an sentimeter lah antara 165 sentimeter ke atas," kata Kapolsek Jasinga Jony Handoko kepada wartawan, Senin (6/11/2023).

Sedangkan, untuk ciri lainnya masih belum dapat diketahui. Termasuk ada tidaknya tanda-tanda bekas tindak kekerasan ataupun yang lainnya.

BACA JUGA: Kasus Dugaan Penggelapan Uang Fuji vs Eks Manajer Naik Tahap Penyidikan

"Kan belum ada hasil otopsi dalamnya," tambah Jony.

Lalu, untuk bagian tangan yang hilang polisi juga belum menemukannya. Diduga, bagian dari kerangka manusia itu hilang dimakan oleh hewan liar.

"Belum ditemukan, kemungkinannya dimakan binatang kalau gak biawak apa gitu. Karena informasinya biawaknya besar-besar," ungkapnya.

Di samping itu, polisi telah menyebarluaskan informasi terkait kerangka tersebut kepada masyarakat. Tetapi, sejauh ini masyarakat khususnya di wilayah Jasinga belum ada yang melaporkan adanya kehilangan anggota keluarga.

BACA JUGA: Bacaleg Perindo Karolus Karni Lando Bertekad Bantu Sejahterakan Masyarakat NTT

"Dari warga Jasinga belum ada, dari kecamatan lain juga belum ada. Kita juga udah share ke grup-grup, grup Kapolsek atau apa sudah. Barang kali ada warga yang merasa kehilangan segera melapor," tutupnya.