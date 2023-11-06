Jakpro Pastikan JIS Siap Jadi Venue Piala Dunia U-17

JAKARTA - Direktur Teknik dan Pengembangan Bisnis PT Jakarta Propertindo (Jakpro), I Gede Adi Adnyana mengungkapkan proses renovasi Jakarta International Stadium (JIS) telah rampung.

Sehingga menurutnya stadion yang terletak di Tanjung Priok Jakarta Utara tersebut sudah bisa dipakai untuk venue pertandingan Piala Dunia U-17 2023.

"Aman persiapan JIS. Kami didukung kok. didukung penuh, full. Kami sudah tinggal jalan aja," ujar Adi kepada awak media usai menghadiri konferensi pers HUT Festival Ke-55 Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, Senin (6/11/2023).

Adi menjelaskan stadion JIS telah siap untuk dipakai dalam pertandingan Piala Dunia U-17 karena fasilitas yang ada sudah diperbaiki setelah beberapa waktu lalu dikunjungi PSSI dan FIFA.

"Sudah finishing, semua sudah. Sudah tinggal main doang. Kalau boleh dikatakan tinggal dipakai saja sudah selesai," ujarnya.