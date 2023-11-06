Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

HUT Ke-15 Tangsel, Pilar: Sejiwa Fest Ajang Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat

Hambali , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |20:36 WIB
HUT Ke-15 Tangsel, Pilar: Sejiwa Fest Ajang Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat
Wakil Wali Kota Tangsel Pilar Saga Ichsan (Foto: Ist)
A
A
A

TANGSEL - Pemerintah Kota Tangerang Selatan kembali menggelar Tangsel Sejiwa Fest 2023. Hal itu dilakukan dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-15 yang jatuh pada 26 November 2023.

Dengan mengusung semangat Harmoni Kolaborasi, Tangsel Sejiwa Fest akan digelar selama dua hari yaitu pada 11-12 November 2023, yang berlokasi di Lapangan Sunburst, BSD Serpong.

Wakil Wali Kota Tangsel Pilar Saga Ichsan, mengatakan, ajang ini akan diisi dengan berbagai kegiatan yang menarik. Mulai dari festival kuliner, pameran UMKM, otomotif, fun bike, talkshow, community gathering, area bermain untuk anak-anak, hingga konser musik menghadirkan musisi papan atas.

"Di tahun ini akan ada Fourtwnty, lalu The Changcuters, David Bayu juga siap mengisi acara dan masih banyak yang lainnya," katanya saat ditemui usai acara di Puspemkot Tangsel, pada Senin (6/11/2023).

Pilar mengatakan, jika ajang ini sebagai bukti kolaborasi yang dilakukan, baik pemerintah dengan berbagai elemen masyarakat dan komunitas-komunitas kreatif yang memiliki komitmen bersama dalam memajukan Kota Tangerang Selatan.

"Tetap kita tunjukkan produktivitas kita, kreativitas kita, kerja sama kita, kolaborasi kita antar semua pemangku kepentingan. Kami yakin lewat kolaborasi, hal-hal baik dan positif akan hadir bagi masyarakat Tangerang Selatan," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/28/338/3126673/tangsel-dJuR_large.jpg
Indeks Pembangunan Manusia Tangsel Tertinggi di Banten, Kemiskinan Terendah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/26/338/3117595/tangsel-vNX0_large.jpg
Dorong Kemajuan UMKM, Wawalkot Tangsel Resmikan Galeri Dekranasda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/338/3088018/tangsel-WUOT_large.jpg
Dorong Warga Melek Digital, Pemkot Tangsel Pasang 1.078 Wifi Gratis di Ruang Publik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/05/338/3082360/tangsel-Jhrb_large.jpg
Cegah Kejahatan, 4.738 Lampu PJU di Tangsel Diperbaiki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/338/3038449/heboh-isu-aset-kendaraan-dinas-diduga-hilang-ini-kata-plt-kepala-bkad-tangsel-I36a2U6NGj.jpg
Heboh Isu Aset Kendaraan Dinas Diduga Hilang, Ini Kata Plt Kepala BKAD Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/10/338/3032428/terus-diperluas-kini-58-pkbm-se-tangsel-dipasang-internet-gratis-mXEai5xyTv.jpg
Terus Diperluas, Kini 58 PKBM Se-Tangsel Dipasang Internet Gratis
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement