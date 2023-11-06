HUT Ke-15 Tangsel, Pilar: Sejiwa Fest Ajang Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat

TANGSEL - Pemerintah Kota Tangerang Selatan kembali menggelar Tangsel Sejiwa Fest 2023. Hal itu dilakukan dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-15 yang jatuh pada 26 November 2023.

Dengan mengusung semangat Harmoni Kolaborasi, Tangsel Sejiwa Fest akan digelar selama dua hari yaitu pada 11-12 November 2023, yang berlokasi di Lapangan Sunburst, BSD Serpong.

Wakil Wali Kota Tangsel Pilar Saga Ichsan, mengatakan, ajang ini akan diisi dengan berbagai kegiatan yang menarik. Mulai dari festival kuliner, pameran UMKM, otomotif, fun bike, talkshow, community gathering, area bermain untuk anak-anak, hingga konser musik menghadirkan musisi papan atas.

"Di tahun ini akan ada Fourtwnty, lalu The Changcuters, David Bayu juga siap mengisi acara dan masih banyak yang lainnya," katanya saat ditemui usai acara di Puspemkot Tangsel, pada Senin (6/11/2023).

Pilar mengatakan, jika ajang ini sebagai bukti kolaborasi yang dilakukan, baik pemerintah dengan berbagai elemen masyarakat dan komunitas-komunitas kreatif yang memiliki komitmen bersama dalam memajukan Kota Tangerang Selatan.

"Tetap kita tunjukkan produktivitas kita, kreativitas kita, kerja sama kita, kolaborasi kita antar semua pemangku kepentingan. Kami yakin lewat kolaborasi, hal-hal baik dan positif akan hadir bagi masyarakat Tangerang Selatan," ucapnya.