Polisi Tangkap 3 Terduga Pelaku Tawuran yang Tewaskan Satu Pelajar di Bogor

BOGOR - Polisi menangkap 3 terduga pelaku tawuran pelajar yang menewaskan MRS (18) di wilayah Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor. Ketiga terduga pelaku juga masih berstatus sebagai pelajar.

"Diamankan pukul 19.00 WIB tadi," kata Kapolsek Ciawi Kompol Agus Hidayat, Senin (6/11/2023).

Ketiganya masing-masing berinisial MAP (18), ALFS (15) dan MZR (17). Ketiganya ditangkap di rest area Sentul sempat berusaha mengelabui petugas ketika hendak melarikan diri ke wilayah Jakarta.

"Kemudian berusaha kembali ke Bogor," jelasnya.

Belum diketahui pasti peran dari masing-masing terduga pelaku. Saat ini, terhadap ketiganya masih menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut.

"Proses penyelidikan pun masih kita terus lakukan terkait kemungkinan adanya pelaku lain yang terlibat dalam aksi tawuran," pungkasnya.