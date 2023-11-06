Kasus Penembakan di Bekasi, Polisi Dalami Peran John Kei

JAKARTA - Polisi mengungkap fakta terbaru bahwa Kelompok Nus Kei sempat berkomunikasi dengan John Kei sebelum melakukan penyerangan ke Komplek Titian Indah, Bekasi beberapa waktu yang lalu.

Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi menyebutkan bahwa saat ini pihaknya tengah mendalami terkait komunikasi tersebut, termasuk peran dari John Kei dalam kasus yang menewaskan salah satu anggota Nus Kei itu.

“Kemudian peranan John Kei sedang kita dalami, apakah ini memang dari kelompok penyerang mengancam atau seperti apa,” kata Hengki kepada wartawan, Senin (6/11/2023).

Selain John Kei, Hengki mengatakan pihaknya terus mendalami keterangan dari para tersangka kelompok Nus Kei yang melakukan penyerangan tersebut.

“Atau dari kelompok penyerang ini juga ada yang membocorkan ke pihak ataupun memberitahu kepada pihak yang akan didatangi. Masih kami dalami semua,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi menyebutkan bahwa adanya jejak komunikasi antara kelompok Nus Kei dan John Kei sebelum melakukan aksi penyerangan.

“Kami temukan fakta baru dan akan kami dalami. Bahwa sebelum terjadi penyerangan, terjadi komunikasi antara kelompok penyerang dengan John Kei,” kata Hengki.