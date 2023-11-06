Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Wali Kota Jakpus Dorong Wartawan Bisa Lahirkan Ide-Ide Kreatif yang Mengedukasi

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |22:21 WIB
Wali Kota Jakpus Dorong Wartawan Bisa Lahirkan Ide-Ide Kreatif yang Mengedukasi
A
A
A

JAKARTA - Bale wartawan Jakarta Pusat menggelar musyawarah besar (Mubes) di Villa Puri Indah, Puncak, Bogor pada Sabtu (4/11/2023) malam. Mubes tersebut, guna memilih ketua Kelompok Kerja (Pokja) baru di lingkungan Jakarta Pusat.

Menanggapi hal itu, Walikota Jakarta Pusat, Dhany Sukma mengatakan, Ia ingin mubes tersebut terus menghadirkan ide-ide kreatif. Terlebih, dalam mengedukasi pembaca maupun masyarakat.

https://img-z.okeinfo.net/okz/500/library/images/2023/11/06/x3gfqtt06j0pj545ohnn_21332.jpg

"Semoga dari mubes ini bisa menghadirkan ide-ide kreatif yang bermanfaat bagi perkembangan wilayah di Jakarta, terutama lebih luas lagi di Indonesia," ujar Dhany dalam keterangannya, dikutip Senin (6/11/2023).

Tak hanya itu, Dhany berharap, perhelatan mubes dan Family Gathering ini bisa menjadi awal sinergitas baru untuk perkembangan Jakarta dan Indonesia.

"Sekali lagi selamat menjalankan musyawarah besar, sukses Jakarta untuk Indonesia!" pungkasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Jakarta Pusat Wartawan
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/337/3173823//badan_gizi_nasional-8d4T_large.jpg
BGN Buka Suara soal Wartawan Diintimidasi di Dapur MBG Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/337/3173559//anggota_komisi_i_dpr_ri_junico_siahaan-je4w_large.jpg
DPR Harap Pencabutan ID Pers Istana Tak Terulang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/320/3173179//prabowo-Tu27_large.jpg
Prabowo Sebut Penghasilan Wartawan Sedikit, yang Banyak Bosnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/340/3162522//rivai-uHAr_large.jpg
Motif Pembunuhan Wartawan di Pangkalpinang Terungkap: Pelaku Ingin Kuasai Harta Korban untuk Judol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/340/3161898//pembunuh-TDls_large.jpg
Pelaku Pembunuhan Wartawan Ditangkap, Otak Utama Masih Diburu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/338/3154785//pemerasan-swRM_large.jpg
Duh! 9 Wartawan Gadungan Peras Pasangan saat Check-in di Hotel
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement