Wali Kota Jakpus Dorong Wartawan Bisa Lahirkan Ide-Ide Kreatif yang Mengedukasi

JAKARTA - Bale wartawan Jakarta Pusat menggelar musyawarah besar (Mubes) di Villa Puri Indah, Puncak, Bogor pada Sabtu (4/11/2023) malam. Mubes tersebut, guna memilih ketua Kelompok Kerja (Pokja) baru di lingkungan Jakarta Pusat.

Menanggapi hal itu, Walikota Jakarta Pusat, Dhany Sukma mengatakan, Ia ingin mubes tersebut terus menghadirkan ide-ide kreatif. Terlebih, dalam mengedukasi pembaca maupun masyarakat.

"Semoga dari mubes ini bisa menghadirkan ide-ide kreatif yang bermanfaat bagi perkembangan wilayah di Jakarta, terutama lebih luas lagi di Indonesia," ujar Dhany dalam keterangannya, dikutip Senin (6/11/2023).

Tak hanya itu, Dhany berharap, perhelatan mubes dan Family Gathering ini bisa menjadi awal sinergitas baru untuk perkembangan Jakarta dan Indonesia.

"Sekali lagi selamat menjalankan musyawarah besar, sukses Jakarta untuk Indonesia!" pungkasnya.