Charta Politika: Hampir 50% Responden Percaya Putusan MK Mudahkan Gibran Jadi Cawapres

JAKARTA - Lembaga Survei Charta Politika merilis survei persepsi publik terhadap putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Survei dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap 2.400 responden yang tersebar di seluruh Indonesia pada periode 26-31 Oktober 2023.

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya, menyebut sebanyak 62,3 persen mengetahui putusan MK terkait usia capres-cawapres, kemudian 37,7 persen responden tidak mengetahui.

Dari 62,3 persen yang mengetahui putusan MK terkait usia capres-cawapres, ada 49,9 persen menyetujui ada penyalahgunaan wewenang dalam putusan MK ini.

“Dari jumlah tersebut, 49.9% responden setuju bahwa hal tersebut merupakan penyalahgunaan wewenang untuk memudahkan putra Presiden Jokowi menjadi calon Wakil Presiden,” ucap Yunarto, dalam paparan sebagaimana dilihat dalam kanal YouTube Charta Politika, Senin (6/11/2023).

Sementara, sambung Yunarto, ada 33,2 persen responden tidak menyetujui jika putusan MK ini adalah penyalahgunaan wewenang untuk memudahkan Gibran Rakabuming menjadi calon wakil presiden. Kemudian 17,0 persen responden menjawab tidak mengetahui apakah ada penyalahgunaan wewenang.