Kisah Gumbreg, Penembak Jitu Tempaan Bung Tomo yang Sukses Rontokkan Pesawat Musuh

JAKARTA - Nama Gumbreg, pemuda asal Jember, mungkin tak setenar seperti para pahlawan nasional Indonesia lainnya. Namanya kalah familiar di masyarakat awam, jika dibandingkan dengan nama-nama seperti Bung Tomo, Gubernur Suryo, Mayjen Sungkono, atau KH. Hasyim Asy'ari dengan resolusi jihadnya jelang pertempuran 10 November 1945.

Tetapi siapa sangka Gumbreg merupakan nama salah satu pejuang di Barisan Berani Mati bentukan Bung Tomo yang memiliki keahlian. Walaupun secara nama dan perannya ia mungkin tak sementereng Sutomo nama asli Bung Tomo, pemuda ini cukup disegani di dalam pasukan Barisan Berani Mati.

Pemuda ini terpanggil untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan dan memilih tidak lagi bekerja sebagai pegawai bekas pelayan kantor dagang sebagaimana dikutip dari buku "Bung Tomo : Hidup dan Mati Pengobar Semangat Tempur 10 November". Gumbreg masuk menjadi pasukan Barisan Berani Mati dan berlatih dengan giat, ia terkenal sebagai penembak jitu.

Sosoknya menjadi penembak pesawat udara di daerah pertempuran Surabaya. Selama berkiprah di pasukan Barisan Berani Mati, Gumbreg telah berhasil menembak lebih dari 10 pesawat musuh dengan tembakan meriam. Dirinya pun sangat bangga dengan keberhasilannya itu, walau pun nyawanya menjadi taruhan.

Bahkan, ia rela tidak digaji menjadi pasukan Barisan Berani Mati karena memang seluruh anggota pasukan ini sama sekali tidak mengharapkan gaji, dan semata-mata memang ingin mengorbankan nyawanya demi kemerdekaan Indonesia.

Seorang pemuda lainnya asal Jember bahkan rela mendaftarkan diri sebagai pasukan Barisan Berani Mati terlihat tidak meyakinkan secara penampilannya. Ia datang dari Jember menuju Surabaya memakai sarung dan hem lusuh.

Belakangan ia ingin mendaftarkan diri sebagai anggota pasukan Barisan Berani Mati yang didirikan oleh Bung Tomo. Dari penampilannya terlihat Bung Tomo awalnya tak yakin dengan pemuda tersebut.