HOME NEWS NASIONAL

Ini Sosok Agen Mata-mata Kerajaan Mataram yang Mampu Tebas Kepala Gubernur Jenderal VOC

Rina Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |07:23 WIB
Ini Sosok Agen Mata-mata Kerajaan Mataram yang Mampu Tebas Kepala Gubernur Jenderal VOC
Ilustrasi ( Foto: Youtube)
A
A
A

JAKARTA - Ternyata ini sosok agen mata-mata kerajaan Mataram yang mampu tebas Kepala Gubernur Jenderal VOC. Adapun sikap beraninya ini menguntungkan masyarakat Indonesia.

Lantas siapa sosok agen mata-mata kerajaan Mataram yang mampu tebas Kepala Gubernur Jenderal VOC? Dia adalah Nyimas Utari yang merupakan telik sandi atau agen intelijen Kerajaan Mataram yang diberi tugas oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo, untuk membunuh Gubernur Jenderal VOC pertama, Jan Pieterszoon Coen dalam Perang Batavia II.

Dalam operasi yang sangat rahasia itu, seorang juru tulis VOC yang bersandi Wong Agung Aceh adalah kepercayaan Sultan Agung yang diselundupkan melalui kapal dagang Aceh yang disewa VOC untuk mengangkut meriam dari Madagaskar.

Operasi yang dikomandoi Mahmudin (Wong Agung Aceh) ini berhasil dengan sukses, setelah Raden Utari Sandi Jayaningsih mampu meminumkan racun arsenikum pada Eva Ment dan mengakibatkan istri JP Coen beserta anaknya itu meninggal.

Empat hari berikutnya giliran dia menggoda JP Coen dalam pesta mabuk-mabukan dan JP Coen yang tidak biasa minum sampai mabuk, lupa dan lengah sehingga berniat memperkosa Raden Ayu Utari Sandijayaningsih dalam kamarnya.

Halaman:
1 2
      
