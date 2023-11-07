Gempa M3,1 Guncang Wilayah Merangin Jambi

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 3,1 mengguncang wilayah Merangin, Jambi, pada Selasa (7/11/2023) sekira pukul 05.56 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun X Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 2.36 Lintang Selatan - 101.88 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:3.1, 07-Nov-2023 05:56:23WIB, Lok:2.36LS, 101.88BT (23 km BaratDaya MERANGIN-JAMBI), Kedlmn:119 Km," tulis BMKG.

Menurut BMKG, informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

